A Torre del Greco, la rassegna TorRidendo porterà due serate di comicità, domenica 12 e lunedì 13 luglio, in Piazza Santa Croce. L'evento, con ingresso libero fino all'esaurimento dei posti, trasformerà la piazza in un'arena del divertimento, promuovendo le bellezze e le prerogative turistiche della città nel Napoletano.

Il coordinamento artistico e la conduzione delle serate sono affidati ad Antonio D'Ausilio, comico di professione. Al suo fianco, presenteranno gli artisti Imma Pirone, attrice della fiction Rai 'Un posto al sole', e il cabarettista Antonio Colursi.

Le esibizioni dei dodici comici inizieranno alle ore 21 in entrambe le giornate.

Il cartellone degli artisti

La serata di domenica 12 luglio vedrà sul palco Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, gli Arteteca e Ciro Ceruti.

Lunedì 13 luglio sarà invece la volta di Gino Fastidio, il duo Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino.

Torre del Greco: promozione e sviluppo

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha evidenziato l'importanza dell'evento: “Con TorRidendo proseguiamo sulla scia degli eventi che puntano a promuovere le bellezze e le prerogative turistiche di Torre del Greco. Ad un mese dalla festa dei quattro altari, le nostre strade tornano a colorarsi di cittadini e visitatori grazie ad un altro importante momento culturale”.

L'iniziativa, curata dall’ufficio Cultura, si inserisce in una più ampia programmazione comunale per valorizzare le potenzialità turistiche della città fino a Natale, incrementando l'afflusso di pubblico.

TorRidendo rappresenta un appuntamento significativo per la comunità, offrendo intrattenimento e promozione delle risorse culturali e turistiche locali.