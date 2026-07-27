Il Duomo di Monza è interessato da un'importante campagna di restauri che coinvolge la sua copertura e una porzione degli affreschi interni. I lavori, avviati nel mese di giugno 2026, comportano significative variazioni nell'accessibilità del Museo e Tesoro del Duomo, modificando di conseguenza il percorso di visita per il pubblico.

Interventi e modifiche all'accesso del Museo

A partire dal 23 giugno 2026, il Museo e Tesoro del Duomo di Monza è oggetto di interventi di ristrutturazione e riallestimento. Queste operazioni seguono un calendario specifico che influisce sull'apertura al pubblico:

Tra il 16 e il 21 giugno 2026 , il museo rimane aperto, sebbene alcune opere non siano visibili in quanto temporaneamente spostate nei depositi per ragioni conservative.

, il museo rimane aperto, sebbene alcune opere non siano visibili in quanto temporaneamente spostate nei depositi per ragioni conservative. Dal 23 giugno al 5 luglio 2026 , il museo è parzialmente accessibile: la Sala del Tesoro sarà aperta, mentre la Sezione Gaiani rimarrà chiusa al pubblico.

, il museo è parzialmente accessibile: la sarà aperta, mentre la rimarrà chiusa al pubblico. Dal 7 al 10 luglio 2026 , il museo sarà completamente chiuso per permettere lo svolgimento delle fasi più invasive degli interventi.

, il museo sarà completamente per permettere lo svolgimento delle fasi più invasive degli interventi. Dall'11 luglio 2026 e per tutta la durata dei lavori, il museo tornerà ad essere parzialmente accessibile, mantenendo la Sala del Tesoro aperta e la Sezione Gaiani chiusa.

Aree sempre visitabili e informazioni utili

È importante sottolineare che, per l'intero periodo dei lavori, la Cappella di Teodolinda e la celebre Corona Ferrea rimangono regolarmente aperte e visitabili, garantendo ai visitatori la possibilità di ammirare questi inestimabili tesori.

Per ricevere informazioni aggiornate sulle modalità di accesso e sulle eventuali limitazioni, i visitatori sono invitati a contattare il numero 039 326 383.

Gli interventi in corso mirano alla conservazione e valorizzazione del prezioso patrimonio artistico e architettonico del Duomo di Monza. Questo complesso, con il suo Museo e Tesoro, rappresenta un fondamentale punto di riferimento storico e culturale per la città di Monza e per l'intera Lombardia. L'obiettivo primario di questi lavori è assicurare la tutela delle opere e la sicurezza dei visitatori, garantendo al contempo la fruizione continua delle sue attrazioni più significative, come la Cappella di Teodolinda e la Corona Ferrea.