È scomparso all'età di 82 anni Fausto Delle Chiaie, figura iconica e riconosciuta come il primo vero street artist romano. L'artista ha lasciato un segno indelebile nel paesaggio urbano della Capitale, portando l'arte fuori dai tradizionali spazi museali per renderla spontaneamente accessibile a tutti. La sua distintiva pratica artistica, da lui stesso definita “infrazione”, consisteva nel collocare le proprie opere direttamente a terra, trasformando luoghi come Via dei Cappellari e Piazza Augusto Imperatore in palcoscenici a cielo aperto per decenni.

Il critico Achille Bonito Oliva aveva a suo tempo evidenziato come Delle Chiaie fosse capace di creare “una democrazia dello sguardo”. La sua influenza artistica è stata riconosciuta anche a livello istituzionale: una delle sue opere, incentrata sul tema del distanziamento sociale, è entrata a far parte della prestigiosa Collezione Farnesina, accompagnata dal suo ironico commento: “Alla fine mi hanno appeso”. Nel 2021, una petizione promossa dallo scrittore Pino Giannini per l'applicazione della Legge Bacchelli raccolse oltre 27mila firme, inclusa quella di Bonito Oliva. Il Consiglio dei Ministri ha poi accolto tale richiesta il 17 luglio 2023, confermando ufficialmente il valore e il contributo del percorso artistico di Delle Chiaie.

Un'arte radicata nel tessuto urbano e quotidiano

Delle Chiaie è stato una presenza costante e inconfondibile nel tessuto cittadino. Era spesso riconoscibile per il suo carrello, carico di materiali recuperati come sassi, carte e tele, che utilizzava per dar vita a installazioni mutevoli e opere d’arte improvvisate. Andrea Bottai lo ricordò come un artista capace di “intrattenere e irretire migliaia di passanti”, mentre Bruno Pellegrino evocò le sue “installazioni mutevoli” realizzate con oggetti abbandonati lungo piazza Augusto Imperatore e l'Accademia di Belle Arti di via Ripetta. L'artista aveva la capacità unica di trasformare momenti ordinari in vere e proprie performance artistiche, come quando portava un mazzo di fiori in galleria per creare un rendez-vous artistico inaspettato.

La sua attività di artista di strada non si è interrotta neanche negli anni della pandemia, periodo in cui la città appariva quasi deserta e la sua presenza rappresentava una delle rare testimonianze di arte ancora visibile per strada. Già nel 1986, Delle Chiaie aveva formalizzato il suo pensiero con il celebre Manifesto Infrazionista, introducendo il concetto di “infra-azione”: un intervento artistico leggero ma deliberato, che prevedeva la posa delle opere nei luoghi urbani, spesso semplicemente a terra, lasciandole poi al proprio destino, prive di tutele o mediazioni. Questo approccio radicale spostava l'attenzione dall'oggetto d'arte alla sua comparsa fugace e all'incontro diretto con chi la scopriva.

Un percorso artistico indipendente e il suo riconoscimento

Nonostante il suo profondo legame con Roma, Delle Chiaie risiedeva a Sgurgola, in provincia di Frosinone. Per oltre trent’anni, ha raggiunto quotidianamente la capitale in treno, un pendolarismo che divenne parte integrante e significativa della sua stessa pratica artistica. Questo aspetto della sua vita e del suo lavoro è stato documentato in opere cinematografiche come “Robaccia Rubbish” e “Ho fatto una barca di soldi”, quest'ultimo presentato al Festival Internazionale del Film di Roma.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e una vasta comunità di artisti, galleristi e cittadini. Tutti loro, nella sua arte minima, hanno riconosciuto per decenni un modo unico e originale di raccontare la città e la vita. Fausto Delle Chiaie lascia la compagna Noreen e un'eredità artistica che continuerà a vivere e a ispirare, presente nelle pareti, nei libri e nei numerosi documentari a lui dedicati.