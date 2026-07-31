Il Moa, acronimo di Museum of Operation Avalanche, situato a Eboli, in provincia di Salerno, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Museo di Interesse Regionale dalla Regione Campania. Tale provvedimento è stato formalizzato con la deliberazione della Giunta regionale numero 422, datata 30 luglio 2026. Il museo, gestito con dedizione dall'Associazione Sophis, è interamente dedicato a rievocare lo storico sbarco alleato del settembre 1943 e la successiva Battaglia del Sele, eventi cruciali che hanno segnato la Campagna d'Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Ospitato all'interno del suggestivo complesso monumentale della SS. Trinità di Eboli, il Moa ha aperto le sue porte al pubblico nel 2012. Al suo interno, custodisce una ricca collezione di reperti, documenti e testimonianze che illuminano gli eventi bellici che hanno interessato il territorio. Il museo si distingue per le sue attività di ricerca, conservazione e divulgazione storica, contribuendo attivamente alla memoria collettiva. Il riconoscimento regionale è giunto a coronamento di un rigoroso processo di verifica, che ha attestato il pieno possesso dei requisiti previsti dagli standard museali regionali e nazionali.

La valorizzazione territoriale attraverso la cultura

Il riconoscimento conferito al Moa si inserisce in una più ampia e strategica visione della Regione Campania, volta alla valorizzazione delle risorse culturali e turistiche del territorio.

La Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione sta promuovendo attivamente la creazione di sistemi integrati per la gestione e la promozione delle destinazioni. Un esempio significativo di questa strategia è l'avvio delle Destination Management Organization (DMO). Queste organizzazioni rappresentano un modello innovativo che coinvolge enti locali, operatori turistici, associazioni e comunità, con l'obiettivo di coordinare strategie e promuovere un'offerta turistica integrata e competitiva.

Standard museali e sinergie regionali

I musei che ottengono il titolo di interesse regionale sono tenuti a rispettare precisi standard museali, che abbracciano aspetti fondamentali quali la conservazione dei beni, l'approfondimento della ricerca storica e l'efficacia della divulgazione.

Il Moa, con la sua specializzazione nella Seconda guerra mondiale e le sue molteplici attività, si conferma una realtà museale di spicco, che contribuisce in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Campania. La Regione mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e il tessuto territoriale, incentivando la creazione di reti sinergiche tra musei, siti culturali e operatori del settore turistico. Questo approccio favorisce una gestione più coordinata e strategica delle risorse locali, con l'obiettivo di elevare l'attrattività complessiva della regione.