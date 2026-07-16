Sei case editrici italiane, tra cui Settecolori, hanno richiesto ufficialmente chiarimenti sul limite di fatturato annuale per la partecipazione come espositori alla fiera Più libri più liberi 2026. La richiesta è stata presentata dopo la pubblicazione del bando per l'edizione romana della manifestazione. Gli editori coinvolti sono Settecolori, Tlon, 66thand2nd, Sur, Black Coffee e Edizioni Clichy.

Il punto centrale della richiesta riguarda il criterio di fatturato massimo stabilito dal regolamento per l'accesso. Gli editori hanno evidenziato la necessità di delucidazioni precise sulle modalità di calcolo del fatturato e sull'applicazione concreta di tale limite, al fine di garantire trasparenza e pari opportunità tra le diverse realtà editoriali.

La richiesta di chiarimenti

I rappresentanti delle sei case editrici hanno sottolineato che il chiarimento mira a evitare interpretazioni difformi del regolamento e a tutelare la partecipazione dei piccoli e medi editori. Nel comunicato congiunto si legge: "Chiediamo che venga specificato in modo chiaro come debba essere calcolato il fatturato di riferimento e quali siano le modalità di verifica adottate dall'organizzazione".

La fiera Più libri più liberi è un appuntamento di cruciale importanza per il settore editoriale indipendente italiano. Per gli operatori, la definizione chiara dei criteri di ammissione è considerata fondamentale.

Più libri più liberi: la fiera dell'editoria indipendente

Più libri più liberi è una manifestazione dedicata all'editoria indipendente italiana, che si svolge ogni anno a Roma.

L'evento, nato nel 2002, si tiene presso la Nuvola dell'Eur e coinvolge numerosi editori, autori e operatori del settore. La fiera ha l'obiettivo di promuovere la bibliodiversità e favorire l'incontro tra editori indipendenti e pubblico.

Il regolamento della manifestazione prevede criteri specifici per la partecipazione, incluso il limite di fatturato annuale per gli editori espositori. Questo criterio è stato introdotto per assicurare che la fiera mantenga il suo focus sulle realtà indipendenti e non venga snaturata dalla presenza di grandi gruppi editoriali.