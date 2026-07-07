Una grande mostra d’autunno a Pisa, presso il Palazzo Blu, è interamente dedicata a Edward Hopper, uno dei maestri indiscussi della pittura del ventesimo secolo. L’esposizione, in programma dal 14 ottobre al 7 marzo prossimi, offre un’ampia retrospettiva sulla sua intera carriera, ripercorrendo i luoghi che hanno profondamente influenzato la sua formazione artistica e il suo immaginario: da New York a Parigi, fino alle atmosfere uniche del New England. Questa iniziativa mira a esplorare come l’opera di Hopper abbia plasmato la rappresentazione della modernità e dell’esperienza urbana nell’arte contemporanea.

L’importante rassegna è promossa dalla Fondazione Palazzo Blu e organizzata con la collaborazione del prestigioso Whitney Museum of American Art di New York, insieme a MondoMostre e con il contributo fondamentale della Fondazione Pisa. La curatela è affidata a due figure di spicco del Whitney Museum: Kim Conaty, Nancy and Steve Crown family chief curator, e Barbara Haskell, curatrice dello stesso museo. La mostra riunisce un corpus eccezionale di oltre 150 opere, che spaziano dai dipinti a olio ai disegni, dalle acqueforti agli acquerelli e altri lavori significativi, tutti provenienti dalle ricche collezioni del museo americano.

Un viaggio tra archivi e percorsi tematici

L’esposizione non si limita ai soli capolavori pittorici, ma si arricchisce anche di opere comparative di artisti che furono contemporanei di Hopper, offrendo un contesto più ampio sulla scena artistica dell’epoca.

Un elemento di grande valore è la presenza di materiali inediti provenienti dal Sanborn Hopper archive, un fondo acquisito dal Whitney Museum circa dieci anni fa. Questo archivio include una vasta gamma di documenti, tra cui corrispondenze, fotografie, diari e materiali stampati (ephemera), che dischiudono nuove e illuminanti prospettive sulla vita e sul processo creativo dell’artista, permettendo al visitatore di immergersi più a fondo nel suo universo.

Il percorso espositivo è strutturato in cinque sezioni tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della vita e dell’opera di Hopper. Le sezioni sono: “Gli esordi”, che narra l’inizio della sua carriera; “Parigi”, che documenta il suo soggiorno nella capitale francese; “New York”, che esplora il profondo legame dell’artista con la metropoli americana; “New England”, che illustra le sue esperienze in luoghi iconici come Gloucester, il Maine e Cape Cod; e infine “Jo ed Edward”, che mette in luce il ruolo centrale e la profonda influenza della relazione tra Edward Hopper e sua moglie Jo Hopper sia nella sua esistenza personale che nella sua produzione artistica.

Palazzo Blu: la sede di un’arte che incanta

Palazzo Blu, situato in Lungarno Gambacorti 9 nel cuore del centro storico di Pisa, si conferma come un punto di riferimento culturale di primaria importanza. Questo centro dinamico è dedicato all’organizzazione di mostre temporanee e a un’ampia gamma di attività culturali. La gestione del museo è affidata alla Fondazione Palazzo Blu, la quale è sostenuta dalla Fondazione Pisa. La sede è un magnifico palazzo aristocratico, finemente restaurato, che si distingue per il suo caratteristico e suggestivo colore blu della facciata, un elemento che lo rende immediatamente riconoscibile e affascinante.

Nel corso degli anni, Palazzo Blu ha ospitato numerose esposizioni di grande risonanza, consolidando la sua reputazione come un centro nevralgico per l’arte contemporanea e figurativa nell’intera regione. La sua capacità di attrarre mostre di calibro internazionale lo rende una destinazione imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.