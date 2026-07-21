La quarantunesima edizione di Effetto Venezia animerà Livorno dal 29 luglio al 2 agosto 2026, trasformando il suggestivo quartiere Venezia in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. Sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele, il festival si propone con il tema "Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni", mirando a promuovere un profondo dialogo tra generazioni attraverso i linguaggi della musica, del teatro, del cinema e dell'impegno sociale. L'evento, organizzato dalla Fondazione Lem in collaborazione con il Comune di Livorno, ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento, venendo premiato come "Best of the Best" ai PA Awards di Scandicci, quale migliore manifestazione pubblica.

Un programma ricco tra musica e impegno sociale

Il calendario di Effetto Venezia 2026 presenta un'ampia offerta di appuntamenti musicali e culturali di grande risonanza. L'inaugurazione della kermesse è affidata ai The Kolors, che si esibiranno nella suggestiva Piazza del Luogo Pio. La programmazione proseguirà con toccanti omaggi a Lucio Dalla, inclusi il "Conversa Concerto" di Tosca e la presentazione del volume "Lucio c’è" di Marcello Balestra. Tra gli ospiti di spicco figura anche Frankie Hi‑Nrg Mc, che porterà sul palco un'esibizione caratterizzata da un forte messaggio sui temi sociali contemporanei. Un momento centrale dell'evento sarà quello del primo agosto, che vedrà l'esibizione di Ditonellapiaga.

Prima del suo concerto, è previsto un significativo incontro di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo, al quale parteciperanno Teresa Manes e Samuele Carrino. Questa iniziativa è pensata per coinvolgere attivamente i giovani, rendendoli protagonisti nella prevenzione della violenza e nella rottura degli stereotipi, attraverso la forza delle testimonianze e della musica.

Creatività giovanile, inclusione e accesso gratuito

La manifestazione dedica una particolare attenzione alla creatività giovanile, come testimoniato dal progetto KomBo Lab, ideato per offrire visibilità a artisti emergenti. Le Fortezze si trasformeranno in una vivace discoteca all’aperto con DJ, mentre l'arena cinematografica proporrà una selezione di cortometraggi realizzati da under 18.

Il festival si distingue inoltre per il suo impegno verso l'accessibilità, grazie a un manifesto accessibile appositamente ideato per essere fruibile anche da persone con deficit comunicativi o cognitivi. Tutte le iniziative in programma sono a ingresso libero e gratuito, sottolineando la volontà degli organizzatori di rendere Effetto Venezia un evento pienamente inclusivo e partecipato da tutta la cittadinanza, valorizzando le nuove generazioni e promuovendo valori di unità e confronto.