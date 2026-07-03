Un'eccezionale scoperta archeologica ha avuto luogo nell'oasi di Bahariya, in Egitto, dove una missione di scavi congiunta ha riportato alla luce una città di epoca bizantina. Il centro urbano, risalente al periodo compreso tra il V e l'VIII secolo, promette di svelare nuovi dettagli sulla presenza cristiana e bizantina nelle regioni del deserto occidentale egiziano. L'annuncio è stato diramato dal Ministero delle Antichità egiziano, sottolineando l'importanza di questo ritrovamento per la comprensione storica e culturale dell'area.

La città è stata individuata grazie alle meticolose ricerche condotte da un'équipe italo-egiziana.

Gli archeologi hanno identificato strutture urbane notevolmente conservate, tra cui una serie di edifici residenziali, chiese e abitazioni, che offrono una chiara testimonianza della vivace attività della comunità bizantina in questa remota ma strategica regione. Gli studiosi ritengono che la località rivestisse un ruolo cruciale come punto nevralgico di scambio e passaggio, fungendo da collegamento essenziale tra le diverse oasi e la fertile valle del Nilo. Questa scoperta, affermano i responsabili degli scavi, «conferma l’importanza strategica dell’oasi di Bahariya nel periodo tardo-antico e offre preziose informazioni sulla vita e l’organizzazione delle comunità cristiane in Egitto».

Reperti e Strutture della Città Bizantina

Tra i numerosi reperti riportati alla luce figurano oggetti d'uso quotidiano, resti di edifici decorati con affreschi e una varietà di artefatti religiosi, tutti elementi che rimandano a un'intensa pratica cultuale cristiana durante il periodo bizantino. Le strutture delle chiese scoperte presentano elementi architettonici tipici, come navate e absidi, e numerosi indizi che suggeriscono una significativa presenza monastica. Sono stati inoltre rinvenuti frammenti di ceramica, strumenti agricoli, resti di mosaici e croci intagliate nella pietra, a ulteriore conferma dell'identità cristiana della comunità che abitava il sito.

Questo ritrovamento riveste un grande valore storico e culturale, non solo per la ricostruzione della storia del deserto occidentale egiziano, ma anche per una più approfondita comprensione dei rapporti culturali tra il mondo mediterraneo e l'Egitto tardoantico.

Gli edifici, secondo le analisi degli studiosi, erano organizzati secondo un preciso piano urbano, con aree ben definite dedicate alla vita civile, agli scambi commerciali e alle pratiche religiose, delineando un quadro completo della vita cittadina dell'epoca.

L'Oasi di Bahariya nel Contesto Storico

L'oasi di Bahariya è situata a circa 370 chilometri a sud-ovest del Cairo, nel governatorato di Giza. Già nota in epoca faraonica e celebre per le sue necropoli reali e le tombe dei governatori locali, l'oasi ha mantenuto un ruolo importante anche durante i periodi greco-romano e tardoantico. Le testimonianze bizantine finora scoperte nell'area erano prevalentemente costituite da insediamenti rurali; la scoperta di una vera e propria città offre quindi un nuovo e fondamentale quadro sulle strutture urbane di quell'epoca nel deserto occidentale, arricchendo significativamente le conoscenze pregresse.

Le recenti scoperte archeologiche effettuate nell'oasi di Bahariya hanno contribuito in modo sostanziale ad arricchire la conoscenza delle diverse fasi storiche dell'area, dal periodo faraonico fino all'età islamica. La presenza di edifici di culto cristiani e di artefatti bizantini rappresenta un elemento chiave per lo studio della diffusione del cristianesimo nelle oasi egiziane e per la comprensione del ruolo strategico ricoperto da queste aree di frontiera nel contesto storico e culturale dell'Egitto antico.