Il No Borders Music Festival ha recentemente ospitato un evento di grande risonanza: il concerto sold out di Ludovico Einaudi – Solo Piano. Tenutosi il 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice dei Laghi di Fusine, l'appuntamento ha richiamato cinquemila spettatori, partecipi di un'esperienza musicale immersa nella natura.

La performance di Einaudi ha trasformato il paesaggio circostante in un vasto spazio di ascolto condiviso e contemplativo, trascendendo il semplice concerto. La musica si è fusa armoniosamente con l'ambiente, creando un dialogo delicato tra note e natura.

Il repertorio ha incluso brani iconici come "Memory One", "I giorni", "Le onde", "Nuvole bianche", "Oltremare", "Jay" e "Divenire", con ogni nota che sembrava emergere direttamente dal contesto alpino.

Questa tappa nel Tarvisiano ha seguito la pubblicazione dell'album "The Summer Portraits Live", un'opera registrata durante sei concerti anch'essi sold out alla Royal Albert Hall di Londra. L'album è un compendio di suggestioni, ricordi, paesaggi ed emozioni sapientemente tradotti in musica, un ritratto sonoro dell'estate.

Il programma del No Borders Music Festival 2026

La 31ª edizione del No Borders Music Festival si estende dall'11 al 26 luglio 2026, animando i Laghi di Fusine e Sella Nevea, nel Tarvisiano.

L'inaugurazione, avvenuta l'11 luglio, ha visto protagonisti Tom Smith, voce degli Editors, ed Elvis Costello. Il calendario degli eventi include artisti di calibro internazionale e nazionale.

Tra gli appuntamenti si segnalano le esibizioni di LP (12 luglio), Coez e I Patagarri (18 luglio), il già citato Ludovico Einaudi (19 luglio), Manu Chao (25 luglio) e Mannarino (26 luglio). Un elemento distintivo del festival è il programma Natural Sound, un'iniziativa che propone passeggiate, laboratori, yoga, degustazioni e altre esperienze inclusive, volte a valorizzare l'incontro tra musica e paesaggio montano.

Consigli pratici per i partecipanti

Per una fruizione ottimale, gli organizzatori invitano il pubblico a prestare attenzione ad alcuni aspetti logistici.

È consigliato verificare la disponibilità dei biglietti tramite il sito ufficiale del festival e TicketOne, dato che diverse date sono sold out. La consultazione degli orari precisi degli eventi è cruciale, specialmente per le performance in orari meno convenzionali.

Data la natura alpina, è indispensabile monitorare il meteo e preparare un equipaggiamento adeguato. Si raccomanda scarpe comode, strati leggeri, protezione solare e acqua. È importante pianificare gli spostamenti tra le diverse aree del festival, considerando i tempi tra i Laghi di Fusine e Sella Nevea. Per godere appieno dell'esperienza immersiva, si suggerisce di evitare di arrivare all'ultimo minuto, apprezzando il contesto unico.

Il prossimo evento in programma è il concerto di Manu Chao, sabato 25 luglio alle ore 14:00, ai Laghi di Fusine.