La dodicesima edizione dell'Elba Book Festival, dedicato a editoria indipendente e bibliodiversità, si tiene dal 21 al 24 luglio a Rio nell'Elba, in Piazza del Popolo. Circa venti case editrici indipendenti espongono i loro stand. Il tema "naviganti" esplora lingue, memorie e conflitti del presente tramite incontri, mostre e laboratori.

Premi e dibattiti

Il 21 luglio si apre con l'undicesimo Premio Lorenzo Claris Appiani, per la lingua greca. Premiati Maurizio De Rosa ("La grande chimera") ed Elisabetta Garieri ("Deepfake"), con Ilide Carmignani.

La giornata inaugurale pone attenzione al Mediterraneo, con testimonianze di Mediterranea Saving Humans e dibattito su rotta Gaza con Alessandro Mantovani (Global Sumud Flotilla) e Stefano Lamorgese.

Il 22 luglio, lo scrittore Graziano Graziani conversa con la giurista Emanuela Fronza. Segue il Premio Demetra, con sezione ragazzi per la prima volta, vinto da Roberto Grassilli e Francesco Faccia per la graphic novel "Il quarto spirito" (Sabir).

Laboratori, omaggi e patrimonio

Il 23 luglio, il liceo "Foresi" presenta un laboratorio sui "Viaggi di Gulliver" di Jonathan Swift, con Marco Corsini, Massimo Negri, Antonella Giuzio e Isabella Zolfino. La giornata prosegue con omaggio a Jack London, a centocinquant'anni dalla nascita, curato da Elena Stancanelli.

In serata, il Collettivo EMAE mette in scena "Nodo Madre", spettacolo di danza.

Il 24 luglio, chiusura dedicata al patrimonio locale: esposizione permanente di una riproduzione fedele di un raro frammento di pergamena di Sant'Agostino, rinvenuto in archivio comunale. Ne discutono Philipp Zahn, Lorenzo Valgimogli (Soprintendenza Toscana), Patrizia Garibaldi, Nicoletta Marrone, Gloria Peria e Marina Segnini. La manifestazione si conclude con il concerto di Andrea Valeri. Dal 18 luglio, in parallelo, mostra delle naturografie di Roberto Ghezzi, "Anadyomene. Nascente dall'acqua", nei lavatoi pubblici di Rio nell'Elba.