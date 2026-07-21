Il Parco dei Popoli di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ospiterà la quarta edizione dell'Electronic BBQ Festival. L'evento, ideato da Benny Benassi con il supporto del sindaco Giorgio Zanni, si terrà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026. Con ingresso gratuito, è uno degli appuntamenti estivi più attesi, unendo musica elettronica, food e sport.

Line up e format del festival

La line up internazionale del 2026 è curata da Benny Benassi. Ospiti: Tiga, Felix Da Housecat, Parisi, Camoufly, Sam Ruffillo, Picchio Rosso, Marabù, Euro Nettuno e lo stesso Benassi.

Quattro palchi con identità musicali diverse: techno, italo disco, musica dal vivo e afro house. Coinvolge un pubblico trasversale, con un'esperienza che va oltre la musica, per famiglie, amici e visitatori interessati al territorio.

Gastronomia, sport e territorio

Il Parco dei Popoli, tra i maggiori parchi urbani dell'Emilia-Romagna, valorizza atmosfera e accessibilità. Il food sarà centrale con i migliori food truck d'Italia e lo street food emiliano, curato dai volontari locali, espressione di tradizione e comunità. Lo sport con campi e attività per basket, beach volley e padel. Novità 2026: un torneo ufficiale di basket arricchisce l'offerta sportiva.

Anteprima e visione internazionale

L'edizione 2026 sarà preceduta, venerdì 24 luglio, da "La Notte delle Discoteche", serata inaugurale con comunicazione dedicata.

L'Electronic BBQ Festival unisce musica, cultura, sport, food e territorio, trasformando Castellarano in un punto d'incontro tra pubblico, artisti, comunità locale e scena elettronica internazionale per due giorni di festa.