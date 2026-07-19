Grande successo per Eleonora Buratto al 72° Festival Puccini di Torre del Lago-Viareggio. La celebre soprano ha conquistato il pubblico del Gran Teatro all'aperto con la sua interpretazione di Floria Tosca, culminata in un memorabile bis di 'Vissi d’arte'. L'aria, celebre preghiera musicale del secondo atto, è stata accolta da un'ovazione di oltre 2.500 spettatori, che con un lungo e caloroso applauso hanno ottenuto un bis dall'artista, d'intesa con il direttore Carlo Montanaro. Un momento di rara intensità che ha evidenziato il forte coinvolgimento del pubblico.

Produzione di successo e cast internazionale

La produzione di 'Tosca', firmata da Maria Todaro con le storiche scene di Carlo Centolavigna, ha visto un cast d'eccezione. Accanto a Eleonora Buratto, si sono esibiti il giovane tenore Adam Smith (Cavaradossi) e il baritono francese Ludovic Tézier (Scarpia), diretta dal maestro Carlo Montanaro. La serata è stata uno dei momenti più significativi dell'apertura del Festival, che il giorno precedente aveva già registrato il tutto esaurito con 'Turandot'. L'entusiastica partecipazione del pubblico ha ribadito il grande valore artistico e culturale dell'evento.

Il Festival Puccini: tradizione e prossimi appuntamenti

Giunto alla sua settantaduesima edizione, il Festival Puccini si conferma un'esperienza unica nel luogo dove il grande compositore visse e compose.

Il ricco programma prevede, oltre a 'Tosca', repliche di 'Turandot', 'La bohème', 'Madama Butterfly' e 'La fanciulla del West'. Il prossimo evento atteso è il Gala con Jonas Kaufmann e Maria Agresta, accompagnati dall'Orchestra del Festival Puccini diretta da Jochen Rieder. La manifestazione proseguirà fino al 5 settembre, offrendo al pubblico numerose occasioni per assistere a produzioni di alto livello in un contesto unico.

Eleonora Buratto: una carriera internazionale nel segno di Tosca

Eleonora Buratto è un soprano italiano di rilievo internazionale. Il ruolo di Floria Tosca è diventato centrale nella sua prestigiosa carriera: dopo il debutto al Festival Puccini nella precedente edizione, ha interpretato il personaggio anche alla Bayerische Staatsoper di Monaco e ha inciso l’opera per Deutsche Grammophon con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il suo percorso artistico la vedrà prossimamente interpretare nuovamente Tosca in teatri di fama mondiale come la Staatsoper di Berlino, il Metropolitan Opera di New York e a Monaco, a conferma del suo indiscusso prestigio internazionale.