Eleonora Marangoni ha trionfato al 97° Premio Letterario Viareggio‑Rèpaci per la narrativa con il suo romanzo ‘L’imperdibile’ (Feltrinelli). La proclamazione è avvenuta il 25 luglio 2026, durante la cerimonia conclusiva al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Paolo Mieli, presidente della giuria, ha annunciato la vincitrice. Il romanzo narra la storia di Walter Hunt, un inventore statunitense dell’Ottocento, la cui figura è rimasta sconosciuta. L'autrice ha espresso gratitudine, sottolineando che il premio è un riconoscimento per un uomo che “ha in qualche modo cambiato il mondo ma non ha mai ottenuto alcun riconoscimento”.

Tutti i premiati dell'edizione

L'edizione ha visto l'assegnazione di riconoscimenti anche in altre categorie. Per la poesia, Francesca Mannocchi ha vinto con ‘Crescere, la guerra’ (Einaudi). La saggistica ha premiato Pierluigi Battista per ‘Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana’ (La Nave di Teseo). I finalisti della narrativa erano Mattia Insolia e Anna Voltaggio. Premi speciali sono andati a Yaryna Grusha (Premio Internazionale), Marianna Aprile (Premio Giornalismo) e Silvia Di Paolo (Premio Opera Prima).

L'emozione del presidente Mieli

Paolo Mieli ha definito questa edizione “la più emozionante del Premio Viareggio‑Rèpaci, con una competizione di altissimo livello”.

Ha auspicato che “i libri che hanno vinto e quelli che hanno perso, vengano letti”, evidenziando l'importanza della lettura.

Il prestigio del Premio Viareggio‑Rèpaci

Fondato nel 1929, il Premio Letterario Viareggio‑Rèpaci è uno dei più antichi e significativi riconoscimenti letterari italiani. Celebra annualmente opere di narrativa, poesia e saggistica, e include premi per il giornalismo e la carriera. La cerimonia si svolge a Viareggio.