La cantautrice Elisa Toffoli ha illustrato il suo impegno per l'ambiente e le attività della Fondazione Lotus, da lei istituita un anno fa. Durante un incontro a 'Il libro Possibile', festival giunto alla 25ª edizione, Elisa ha sottolineato l'inscindibile legame tra arte, musica e sostenibilità. “Per me oggi è importantissimo non escludere più l’arte e la musica dalla sostenibilità, dall’ecologia profonda e viceversa”, ha dichiarato, evidenziando come la musica sia un veicolo per valori di connessione e rinascita.

Le iniziative della Fondazione Lotus includono l'uso di biofuel per il concerto del 2025 a San Siro, la riqualificazione di aree inquinate tramite fitobonifica per creare parchi sonori, la realizzazione di murales ecologici con giovani e il supporto all'agricoltura rigenerativa.

Elisa ha spiegato che la Fondazione è nata dalla necessità di creare una rete efficace per risultati incisivi, un "passo necessario" nonostante difficoltà e critiche.

Il concerto green a San Siro e i progetti ambientali

Il concerto di Elisa a San Siro è stato un manifesto di sostenibilità. Per la prima volta nello stadio, l'energia per palco e luci è stata generata da biofuel ricavato da scarti organici, riducendo le emissioni del 70% rispetto al diesel. Questo modello è stato esteso al tour. Contestualmente, è stato lanciato il Fondo Plantasia, che prevede la fitobonifica di un'area di 46.000 metri quadrati adiacente allo stadio. Quest'area diventerà il primo parco sonoro di Milano, integrando musica e natura e ospitando mostre e altri eventi culturali.

Tra le altre azioni della Fondazione Lotus, spicca la realizzazione a Milano di un murale con pittura ecologica, capace di ridurre fino all'80% gli inquinanti atmosferici e di assorbire CO₂. L'iniziativa sarà replicata in altre città. La fondazione promuove inoltre l'agricoltura rigenerativa, supportando gli agricoltori per favorire reti e ottenere riconoscimento legislativo delle loro pratiche.

Principi etici e visione della Fondazione Lotus

Il codice etico della Fondazione Lotus mira a trasformare l'antropocentrismo distruttivo in un ecocentrismo, dove l'essere umano è parte integrante di un ecosistema. Elisa ha evidenziato come il suo impegno si manifesti anche attraverso "piccole azioni concrete" quotidiane e professionali: veicoli ibridi nei tour, packaging plastic free per i dischi e uso di carta riciclata.

La cantautrice ha osservato una maggiore prontezza dei giovani verso la coscienza ambientale, contrapposta a una minore sensibilità nel mondo politico, spesso legato a un modello economico incentrato sul profitto.

Ambasciatrice ONU per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Elisa ha ribadito la coerenza del suo messaggio anche durante il concerto di San Siro, curando ogni dettaglio, dalla scelta di materiali riciclabili per scenografia e abbigliamento, alla misurazione certificata dell'impatto ambientale. Concludendo, Elisa ha lanciato un appello: “Tutto ciò che è virtuoso, in un mondo così disastrato, non andrebbe solo agevolato ma premiato”, sottolineando l'urgenza di valorizzare ogni sforzo per un futuro più sostenibile.