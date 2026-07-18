La quarantunesima edizione di Elite Model Look, uno dei concorsi più prestigiosi nel panorama della moda internazionale, si è conclusa a Roma, all’interno delle suggestive Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. L’evento, svoltosi il 17 luglio 2026, ha visto la partecipazione di cinquanta giovani finalisti provenienti da ogni parte del mondo, selezionati attraverso i rigorosi casting dell’agenzia Elite. Dal 1983, il contest si è affermato come un trampolino di lancio per nuovi talenti, scoprendo icone come Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Lara Stone e, più recentemente, Vittoria Ceretti, Mona Tougaard e Fei Fei Sun.

Al termine della sfilata, articolata in tre blocchi con cambi d’abito firmati dal brand Gas e disegnati da Tony Ranalli, sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2026: Keira Ann Alvares Ganapathy, diciannovenne indiana, e Otto Vadskaer, sedicenne danese. La loro vittoria garantisce l’ingresso diretto nel network internazionale di Elite e la firma di un primo contratto professionale nel settore della moda. Keira, studentessa al secondo anno di psicologia e giornalismo, coltiva passioni come la lettura, la cucina e la cura dei suoi numerosi animali domestici. Otto, oltre agli studi, è un appassionato di sport (hockey, corsa, snowboard) e di scacchi, padroneggiando già cinque lingue.

La serata finale è stata introdotta dall’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha espresso l’orgoglio della città: “Roma ospita per la prima volta dal 1983 la finale mondiale della quarantunesima edizione dell’Elite Model Look.

L’aver avuto in città questa serata conferma come Roma sia tornata centrale nel mondo della moda”. L’evento è stato arricchito dalle performance musicali di Mida, cantante italo-venezuelano e finalista del talent “Amici” nel 2023, che si è esibito tra un blocco e l’altro della sfilata.

Un percorso formativo intensivo per i futuri modelli

I cinquanta finalisti hanno affrontato un intenso percorso formativo nei giorni precedenti la finale, partecipando all’Elite Model Look Bootcamp. Dal 13 al 16 luglio, Villa Cornetto-Bourlot, una villa settecentesca immersa nel parco secolare della Tenuta Sant'Antonio a Tivoli, ha ospitato workshop, sessioni di coaching personalizzato su immagine e styling, laboratori di shooting fotografico e approfondimenti sulle tecniche specifiche del settore.

Esperti dell’agenzia Elite e professionisti di fama, tra cui i top model Ruben Rua e Valeria Buldini in veste di mentori, hanno guidato i concorrenti su aspetti cruciali come la camminata in passerella e la gestione dello stress da performance.

Il programma ha incluso anche moduli dedicati alla comunicazione digitale, con sessioni di social media training, sviluppo del personal branding e creazione di contenuti online. Fondamentale è stato il contributo dei professionisti del CONI, che hanno tenuto incontri focalizzati sull’importanza dello sport e di una corretta alimentazione per il benessere psicofisico dei futuri modelli. Le attività si sono svolte in un contesto stimolante, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con esperti del settore e figure di spicco della moda internazionale.

Sinergie di prestigio nella cornice della Capitale

Le Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, nel cuore di Roma, hanno fornito una cornice di straordinario rilievo all’evento, riaffermando la Capitale come punto di riferimento nel calendario della moda internazionale. Questa sede storica, con la sua architettura seicentesca e le sue scenografie monumentali, ha valorizzato l’edizione 2026 di Elite Model Look, creando un’atmosfera unica per la sfilata finale.

In concomitanza con la finale, Fluxus Eyewear, in partnership con Elite Eyewear, ha presentato la propria collezione, scegliendo gli scorci iconici di Roma come sfondo per la nuova campagna internazionale. Alcuni dei giovani finalisti sono stati selezionati come volti degli occhiali BIGGIE e LIZZO, nati dalla collaborazione con Frank Stephenson Design e immortalati dalla fotografa norvegese Turi LØvik Kirknes.

La sfilata, riservata a una platea selezionata di trecento ospiti, ha sottolineato la sinergia tra tradizione, artigianalità Made in Italy e innovazione stilistica, elementi che da decenni contraddistinguono la storia di Elite Model Look.