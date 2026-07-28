Il 6 settembre, nella Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, si terrà l'ottava edizione del Filming Italy Venice Award. Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del riconoscimento, annuncerà durante la serata tutti i premiati di quest'anno.

La celebrazione del cinema

"Sono particolarmente felice di annunciare l'ottava edizione del Filming Italy Venice Award - spiega Tiziana Rocca in una nota -, un appuntamento a cui sono profondamente legata e che, anno dopo anno, celebra il talento, la creatività e la straordinaria forza delle donne nel mondo del cinema".

L'evento sarà dedicato alle donne che lavorano nell'industria cinematografica, sia davanti sia dietro la macchina da presa, e sosterrà la lotta contro la violenza sulle donne.

Le protagoniste dell'edizione

L'ambasciatrice di questa edizione sarà Ella Bleu Travolta, figlia della star hollywoodiana John Travolta, definita come "una delle personalità emergenti più interessanti del cinema internazionale, un'artista capace di emozionare il pubblico con autenticità e sensibilità".

Accanto a lei ci sarà la madrina scelta per questa edizione, la giovane Letizia Arnò, "un talento che continua a crescere giorno dopo giorno e a sorprendere con le sue incredibili capacità".

Il premio al cortometraggio

Durante la serata di premiazione verrà inoltre assegnato, in collaborazione con Panalight, il riconoscimento al cortometraggio "Fiori cadono" di Ludovica Galletta, presentato da Women in Film, Television & Media Italia all'ultima edizione del Filming Italy Sardegna Festival.

Il Filming Italy Venice Award, in collaborazione con Sala Grande, gode del patrocinio del Ministero del Turismo, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di Anec, Anica, SNCCI, Apa, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, Centro Sperimentale di Cinematografia, AGIS, Italy for Movies, in collaborazione con Cinecittà.