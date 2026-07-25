La prima edizione di Elle Bnp Paribas Women in Venice, una nuova rassegna internazionale dedicata ad accrescere la rappresentanza e l'impatto delle donne nel cinema e nelle arti visive, si terrà a Venezia dal 4 al 6 settembre 2026. L'evento, promosso dal magazine Elle e Bnp Paribas, con il patrocinio della Fondazione Venezia e la collaborazione di Women in Film, Television & Media Italia, Venice International Foundation e Fondazione Adolfo Pini, avrà luogo presso la Venice Immersive Island.

La manifestazione proporrà una ricca selezione di film e opere realizzate da registe e artiste internazionali e italiane, affiancata da talk, workshop, incontri professionali, mostre e performance inedite.

Tra le presenze di spicco, la regista Alice Rohrwacher sarà protagonista di un talk esclusivo. L'iniziativa mira a sostenere concretamente la parità di genere nelle professioni creative, ribadendo l'urgenza di dare visibilità alle artiste.

Un Programma per la Parità di Genere

Elle Bnp Paribas Women in Venice porterà all'attenzione del pubblico una varietà di linguaggi espressivi: dal cinema alla videoarte, dalla fotografia alle installazioni multimediali, tutti accomunati da un distintivo punto di vista femminile. Il programma, articolato su tre giornate, includerà proiezioni di opere internazionali e panel dove esperte e artiste dialogheranno sui temi della leadership e del cambiamento sociale, evidenziando percorsi e risultati innovativi.

L'evento offrirà inoltre preziose occasioni di networking per professioniste del settore e giovani talenti, contribuendo a creare nuove opportunità lavorative e di visibilità sia a livello nazionale che internazionale.

Venezia, Sede di Innovazione e Collaborazioni

L'organizzazione di Elle Bnp Paribas Women in Venice si inserisce nel dinamico tessuto culturale di Venezia, città rinomata per le sue istituzioni e l'apertura a progetti internazionali. La Venice Immersive Island, scelta come sede, è parte integrante delle infrastrutture creative dedicate allo sviluppo delle nuove tecnologie artistiche e ospita da anni sezioni speciali della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. La collaborazione con la Fondazione Venezia e con realtà come la Fondazione Adolfo Pini testimonia un crescente impegno delle fondazioni italiane nel supportare l'innovazione, la formazione e l'internazionalizzazione culturale attraverso partnership multidisciplinari.

L'intento dichiarato di questa rassegna è produrre un impatto tangibile nella rappresentazione di genere, promuovendo il confronto tra le professioniste e rafforzando il legame tra le istituzioni locali e la comunità artistica globale. L'attenzione alla formazione delle nuove generazioni di creative è un ulteriore elemento qualificante dell'iniziativa, confermando Venezia come crocevia di scambi culturali e sperimentazioni in campo artistico e cinematografico.