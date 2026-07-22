Elon Musk ha annunciato l'intenzione di competere direttamente con Christopher Nolan, in seguito al successo del film “Odissea” che ha visto protagonisti Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Lupita Nyong’o. Il magnate ha dichiarato che la sua intelligenza artificiale Grok produrrà, entro la fine dell’anno, una nuova trasposizione cinematografica del poema omerico, definita “storicamente accurata” e fedele all’arte di Omero. L’obiettivo è “soddisfare i detrattori” del regista e offrire una versione alternativa, dopo mesi di polemiche e attacchi pubblici di Musk al film di Nolan e alle sue scelte di casting.

L’iniziativa è stata lanciata con uno short di tre minuti, realizzato con Grok Imagine e pubblicato da Musk sulla sua piattaforma social, che mostra un cast interamente bianco. Musk ha inoltre approvato la proposta di assegnare 100 milioni di dollari a Mel Gibson per realizzare una versione dell’Odissea "con navi, armature, armi e dialoghi tratti direttamente dal poema originale e recitati in greco omerico".

Questo progetto nasce come risposta diretta alle critiche di Musk verso la pellicola di Nolan, che il magnate aveva definito “razzista anti-bianco”, sostenendo lo slogan “go woke, go broke”. Nonostante tali critiche, il film di Nolan ha ottenuto un notevole successo di pubblico, anche grazie alle proiezioni in formato IMAX, generando una forte curiosità per l’Odissea tra i giovani, come dimostrato dal boom di audiolibri scaricati e letti.

Il film generato da Grok, invece, sarà presentato entro la fine del 2026, con l'obiettivo di competere nella stagione dei principali premi cinematografici.

L'Odissea di Grok: intelligenza artificiale e accuratezza storica

L’annuncio di Musk riguarda la creazione di un lungometraggio interamente realizzato da Grok Imagine, il modello di IA sviluppato dalla sua società. Il film, secondo le dichiarazioni, sarà “storicamente accurato e fedele all’arte di Omero”, ponendosi come risposta alle discussioni sul valore storico delle interpretazioni moderne del poema. L’elemento chiave è la volontà di creare un prodotto aderente alla rappresentazione classica – secondo la visione di Musk – in ogni aspetto visivo e culturale.

Musk ha anche espresso sostegno per una visione filologica, accogliendo con entusiasmo la proposta di una versione dell’Odissea prodotta da Mel Gibson, con dialoghi, armi e ambientazioni derivate direttamente dal testo greco antico. La scelta di un cast completamente bianco per lo short di Grok Imagine riflette le posizioni di Musk sulla rappresentazione e sulle decisioni produttive nell’industria cinematografica contemporanea.

Il successo di Nolan e il dibattito culturale

Il film di Christopher Nolan, che ha provocato la reazione di Musk, ha registrato un successo al botteghino mondiale sin dalle prime settimane, incassando oltre 264 milioni di dollari nel primo weekend. La pellicola si conferma tra le più redditizie per il regista, stabilendo record anche nelle proiezioni IMAX e rafforzando l’interesse per la riscoperta della cultura classica tra le nuove generazioni.

La partecipazione di attori come Lupita Nyong’o e Zendaya nel cast ha generato dibattito, alimentando le discussioni sulla rappresentazione e il rapporto con il canone classico. Nonostante le critiche, il film ha catturato l’attenzione internazionale, promuovendo un aumento significativo delle letture e degli ascolti dell’Odissea di Omero, in particolare in formato digitale e audiolibro.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul coinvolgimento di Mel Gibson nel progetto di Musk. Tuttavia, questa iniziativa evidenzia il crescente impiego dell’intelligenza artificiale nei processi creativi cinematografici e l’intensificarsi del dibattito sulla rappresentazione e la fedeltà storica negli adattamenti delle opere classiche.