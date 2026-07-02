Il chitarrista e compositore italiano Emanuele Schillaci sarà il protagonista di un concerto a Bratislava. L'evento, fissato per giovedì 9 luglio presso l'Istituto Italiano di Cultura, si inserisce nel festival Dolce Vitaj, giunto alla sua diciannovesima edizione. Schillaci, noto per la sua versatilità e la capacità di unire tecnica e sensibilità artistica, si è già distinto su palcoscenici internazionali. Questo appuntamento è parte del progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo', promosso dal Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica, volto a valorizzare le eccellenze musicali emergenti italiane.

Un viaggio sonoro tra originalità e ritmi latinoamericani

Il recital di Emanuele Schillaci promette un'esperienza sonora, proponendo un repertorio che affianca le sue composizioni originali a capolavori di maestri latinoamericani, tra cui Garoto e Barrios Mangoré. Questa scelta programmatica evidenzia la maestria artistica del giovane chitarrista e la sua capacità di dialogare con diverse tradizioni musicali. Il concerto si configura come un omaggio alla musica dell'America Latina, con enfasi sulla tradizione brasiliana, offrendo al pubblico di Bratislava un'occasione per apprezzare la fusione tra innovazione e classici.

Sinergie istituzionali per la cultura italiana

L'organizzazione di questo evento è frutto di una collaborazione tra diverse istituzioni.

L'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, l'Ambasciata d'Italia a Bratislava e i Centri di Cultura della circoscrizione Città antica di Bratislava (Staromestské centrá kultúry) hanno unito le forze con il Cidim per questa tappa del festival Dolce Vitaj. Il progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo' gode di ampio sostegno istituzionale, in particolare quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questo supporto si concretizza tramite la sua rete globale di Ambasciate, Istituti Italiani di Cultura e Consolati Generali d'Italia. Tale sinergia è cruciale per la promozione della cultura musicale italiana a livello internazionale, portando artisti di grande livello a un pubblico locale attento ed esigente.

Dettagli dell'evento: location e accesso

Il concerto di Emanuele Schillaci si terrà nel suggestivo cortile del Palazzo Zichy a Bratislava. L'ingresso all'evento è gratuito, previa prenotazione anticipata per una migliore gestione degli spazi. Questa iniziativa conferma l'impegno delle istituzioni coinvolte nel rendere la musica di alta qualità accessibile a un pubblico vasto ed eterogeneo, rafforzando i legami culturali tra Italia e Slovacchia e promuovendo lo scambio artistico.