L’adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero, diretto da Christopher Nolan e atteso nelle sale statunitensi il 4 agosto 2026, è stato oggetto di dure critiche da parte di Emily Wilson. La classicista dell’Università della Pennsylvania, autrice di una delle traduzioni moderne più acclamate del poema omerico, ha espresso il suo profondo disappunto. Il lavoro di Wilson, una versione in inglese moderno e pentametri giambici pubblicata nel 2017, era stato esplicitamente citato da Nolan come fonte d’ispirazione nelle fasi promozionali iniziali del film.

Tuttavia, la traduttrice ha dichiarato di prendere le distanze dal risultato finale, affermando senza mezzi termini: “Mi vergognerei se avessi scritto il copione”.

Nel suo saggio pubblicato sulla London Review of Books, Wilson ha formulato un giudizio netto sull’opera di Nolan. Il film, a suo avviso, “non ha nulla di convincente” e presenta quella che definisce “la consueta combinazione di grandiosità e superficialità che caratterizza il cinema di Nolan”. La classicista ha evidenziato una “mancanza di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica”, contestando la rappresentazione dei personaggi, giudicati “troppo poco sviluppati”, e la visione complessiva del regista, ritenuta “confusa”.

Riprendendo commenti apparsi anche sul Sunday Times, Wilson ha aggiunto che la sceneggiatura “non mi ha colpito emotivamente. A differenza del poema di Omero, non è scritto molto bene”, ribadendo con forza: “mi sarei vergognata di aver scritto quel copione”.

Nonostante le severe critiche, Wilson ha riconosciuto un influsso positivo del film. Ha osservato che la trasposizione cinematografica potrebbe “aiutare forse alcuni college a non tagliare i corsi di letteratura e storia”, evidenziando un inatteso beneficio per gli studi umanistici.

L'impatto sul pubblico e le vendite editoriali

Parallelamente alle critiche di Wilson, l’uscita del film ha generato un notevole incremento di interesse per l’Odissea.

La versione inglese moderna del poema, curata da Wilson, ha registrato un forte aumento delle vendite negli ultimi mesi. Dal dicembre 2024, data dell’annuncio ufficiale del film, l’edizione pubblicata da W.W. Norton ha superato il milione di copie vendute nel 2026. Anche la sceneggiatura originale del film di Nolan, disponibile in prevendita in vista del debutto, si è rapidamente piazzata ai vertici delle classifiche Amazon.

L’interesse si è esteso anche al settore dei prestiti digitali: la piattaforma statunitense Libby, utilizzata dalle biblioteche pubbliche, ha registrato un aumento del 217% rispetto all’anno precedente per il prestito del testo. Wilson ha sottolineato come “il film abbia avvicinato alla lettura del poema in particolare i giovani della Gen Z”, contribuendo a una generale espansione del mercato delle traduzioni moderne dei poemi omerici nelle librerie.

Le ragioni del dissenso e il valore delle nuove traduzioni

Nell’analisi dettagliata di Wilson, l’opera di Nolan è caratterizzata da una scrittura definita “pessima” e da una gestione narrativa “gimmicky”, ovvero ricercata ma priva di sostanza. La traduttrice ha lamentato l’assenza di scene capaci di restituire la complessità emotiva e la ricchezza della cultura classica, notando che “non ci sono scene di sesso e tutto il cibo appare sgradevole”. La percepita mancanza di sviluppo nei personaggi e nella trama, rispetto all’originale letterario, ha rafforzato il suo giudizio negativo.

Tuttavia, la classicista ha riconosciuto al film il merito di ravvivare il dibattito sull’antichità greca e di avvicinare le nuove generazioni sia alla lettura del poema sia alle sale cinematografiche.

Wilson ha concluso che, pur in presenza di difetti sostanziali, “rimane grata che questa epopea porti di nuovo il pubblico in sala”.

La discussione sull’adattamento cinematografico riflette l’attuale e crescente attenzione verso la qualità delle nuove traduzioni di opere classiche. Queste versioni moderne stanno vivendo una stagione di successo, anche grazie alla loro capacità di favorire il rinnovamento degli studi umanistici nei college americani. Molte istituzioni accademiche trovano in questi successi commerciali un valido argomento per sostenere la continuità dei corsi di letteratura e storia antica nei loro programmi didattici.