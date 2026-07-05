L'acclamata regista Emma Dante, fresca del Leone d'oro per il Teatro alla Biennale di Venezia, inaugura il 6 luglio la sesta edizione del festival Sempre più fuori a Roma. L'apertura è affidata a “Fantasmi di Basile”, un'anticipazione di due nuove tappe del suo progetto dedicato al “Cunto de li cunti” del barocco napoletano Giovan Battista Basile.

La regista ha espresso il suo profondo fascino per la narrazione visionaria di Basile, evidenziando come essa contenga “elementi molto grotteschi, figure sopra le righe, che sono frequenti nel mio teatro”.

Un linguaggio che, a suo dire, “richiama la maschera”, permettendo di esprimere concetti e parole “solo indossandone una, reale o immaginaria”. Un approccio che unisce il riso a un “retrogusto amaro”, tipico di una certa tradizione del sud.

Fino al 17 luglio, il festival Sempre più fuori propone un ricco palinsesto multidisciplinare che spazia dal teatro alla musica, dalla danza alla performance, includendo anche cinema, letteratura e fotografia. Gli eventi si svolgeranno in luoghi di grande suggestione culturale e storica, tra cui l'Accademia Tedesca Villa Massimo, il Cimitero Monumentale Verano, il Goethe-Institut di Roma e lo Spazio Rossellini.

Un contenitore di linguaggi artistici e complessità

I direttori artistici Antonino Pirillo e Giorgio Andriani hanno concepito il festival come “un contenitore in cui la complessità non venisse risolta, ma resa abitabile”, permettendo ai diversi linguaggi artistici di agire “senza essere ridotti o semplificati”.

Dopo l'apertura con Emma Dante, la rassegna prosegue con un'ampia selezione di performance internazionali e nazionali. Tra i protagonisti, la performer e regista argentina Marina Otero con “Ayoub” e Ibrahim Ibnou Goush, che esplorano tematiche universali come l'amore, la morte e le fratture del presente.

La storica compagnia Motus celebra i suoi trentacinque anni di attività con una mostra dedicata, la performance “Deamon” che vede in scena Enrico Casagrande e Alexia Sarantopoulou, e il film documentario [ÒDIO], frutto di un lavoro con adolescenti sul concetto di odio.

Il programma include anche la poetessa Mariangela Gualtieri con “Ruvido umano”, un originale incontro tra poesia e live electronics. Enzo Cosimi presenta una performance coreografica site-specific intitolata “Venere vs Adone”, mentre Antonio Viganò dirige una nuova versione de La tempesta. Maurizio Rippa, infine, inaugura “Piccoli Funerali, piccoli riti funebri” in un luogo altamente simbolico come il Cimitero Monumentale del Verano.

La sezione musicale offre cinque diverse visioni sonore, con artisti come Bunny Dakota, Magenta, Oniria Lumina (progetto di Gianfranco De Franco), e la performance “I’m not a DJ” con Silvia Calderoni e il chitarrista Iacopo Schiavo. La dimensione letteraria, curata dall’Accademia Tedesca, è dedicata alla poetessa turca naturalizzata tedesca Dilek Mayatürk.

Tra le proposte cinematografiche, spicca il film culto Solo Sunny di Konrad Wolf, premiato con l'Orso d'argento alla Berlinale. Il festival si concluderà con la tradizionale Cena al buio, organizzata dall’Unione Ciechi e Ipovedenti di Roma.

Il festival nel panorama culturale romano

Il festival Sempre più fuori si conferma come una delle proposte culturali estive più significative e articolate nel panorama romano. La sua formula innovativa intreccia sapientemente arte performativa, memoria urbana e interventi site-specific in alcuni dei luoghi più simbolici della città.

L'utilizzo di spazi come Villa Massimo e il Verano, unito alla contaminazione tra arti visive, parola, musica e performance contemporanea, riflette un approccio progettuale attento alla stratificazione storica e culturale della città e alla produzione artistica attuale.

La presenza di artisti nazionali di spicco, come Emma Dante e Mariangela Gualtieri, affiancata da proposte internazionali e sperimentali, consolida il festival come un punto di riferimento per le arti performative a Roma. L'evento offre un dialogo stimolante tra tradizione e innovazione, con una visione che non cerca la semplificazione, ma abbraccia e rende abitabile la complessità.