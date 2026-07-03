Dal 6 al 17 luglio 2026, Roma accoglie la sesta edizione di "Sempre più Fuori", un festival multidisciplinare che abbraccia teatro, musica, danza, cinema, letteratura, performance e fotografia. L'evento si propone di superare i confini tradizionali tra le discipline artistiche, promuovendo nuove connessioni tra artisti e pubblico e valorizzando il potere trasformativo dell’arte. La rassegna si articola in luoghi emblematici della capitale, tra cui l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, il Cimitero Monumentale del Verano, il Goethe‑Institut Rom e lo Spazio Rosellini, ciascuno parte di un racconto condiviso che si intreccia con il tessuto culturale urbano.

L'inaugurazione del festival è affidata a Emma Dante, insignita del Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale Teatro 2026. La regista presenta per la prima volta a Roma lo spettacolo "I fantasmi di Basile", già acclamato a Venezia. Sul palco, Carmine Maringola, Davide Mazzella e Simone Mazzella danno vita a un'opera ispirata alla produzione barocca e immaginifica dello scrittore napoletano Giambattista Basile. Emma Dante descrive le fiabe di Basile come "politicamente scorrette, intrinseche di poesia ma anche di parolacce, di merda, di stupri, di insulti, di violenza", capaci di "raccontare l’essere umano con i suoi vizi e i suoi difetti". La regista ha studiato e riscritto tre "cunti" dal "Pentamerone", creando una "trilogia basiliana".

Dante apprezza in Basile "la verità", evidenziando come, nonostante "l’architettura straordinaria che costruisce attraverso il linguaggio, mantiene sempre qualcosa di fortemente realistico".

La serata inaugurale si chiude alle 22:30, sempre presso l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, con Bunny Dakota (Martina Ruggeri), cofondatrice di Industria Indipendente e ideatrice dell'happening party Merende, di cui è DJ resident. I direttori artistici Antonino Pirillo e Giorgio Andriani hanno espresso la visione del festival: "Volevamo un festival in cui i linguaggi artistici potessero agire senza essere ridotti o semplificati. Un contenitore in cui la complessità non venisse risolta, ma resa abitabile.

'Sempre più Fuori' crea occasioni reali di incontro tra artisti, pubblici e territori, alimentando un dialogo tra sperimentazione, accessibilità e partecipazione."

Il festival come geografia temporanea di Roma

Il festival Sempre più Fuori si configura come un modello che attraversa la città e i suoi spazi, superando la logica di una sequenza di eventi per costruire una costellazione di presenze e relazioni tra contesti diversificati. L'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, il Goethe‑Institut Rom, il Cimitero Monumentale del Verano e lo Spazio Rosellini diventano i nodi vitali di questo percorso collettivo. Il pubblico è invitato a vivere questi ambienti non solo come contenitori, ma come protagonisti attivi di un attraversamento tra le opere, gli artisti e la città stessa.

Il programma del festival non separa rigidamente le discipline, ma le mette "in prossimità" e consente loro di agire in tensione e relazione. Questo approccio genera un'esperienza condivisa che ridefinisce costantemente il rapporto tra spettatori e artisti. Inoltre, nei vari luoghi del festival, sarà presente una postazione food & drink curata dallo storico ristorante romano La Cantina di Dante, che propone reinterpretazioni della cucina tradizionale.

Produzione, partner e sostegno del festival

Il festival Sempre più Fuori è prodotto da Giant e Cranpi, con la collaborazione di partner quali l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, AMA Cimiteri Capitolini, ATCL – Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio per Spazio Rosellini, e il Goethe‑Institut Rom.

L'iniziativa gode del patrocinio del Municipio II di Roma Capitale e del sostegno della Fondazione Alta Mane Italia. Contribuiscono inoltre Autor_Unit_Teatrali, Instituto Cervantes Roma, R.A.C., Unione Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale Roma (UICI), e i media partner Theatron 2.0 e Zero.eu. Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L'iniziativa si distingue per la volontà di mantenere aperto uno spazio in cui le pratiche artistiche possano agire senza essere semplificate, e dove la complessità si trasformi in valore abitabile per artisti e cittadini.

L'attenzione all'accessibilità e la collaborazione con realtà locali e istituzioni internazionali rafforzano l'ambizione del festival di essere un laboratorio di sperimentazione e dialogo, trasformando Roma in una dinamica piattaforma di esperienze culturali.