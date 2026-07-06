Roma si prepara ad accogliere la VI edizione del festival multidisciplinare “Sempre più fuori”, un appuntamento imperdibile che animerà la capitale dal 6 al 17 luglio 2026. La manifestazione, che si estende per dodici giorni, si configura come una vera e propria maratona culturale, offrendo un ricco programma che spazia dal teatro alla musica, dalla danza alla performance, dal cinema alla letteratura e alla fotografia.

L'inaugurazione ufficiale del festival è affidata a Emma Dante, una delle figure più autorevoli e riconosciute del panorama teatrale italiano contemporaneo.

L'artista presenterà il suo acclamato lavoro, “I fantasmi di Basile”, in una cornice di prestigio: l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. Questa scelta sottolinea l'ambizione del festival di posizionarsi come evento di punta nel calendario culturale estivo romano, proponendo contenuti di alto livello e artisti di fama.

Il programma di “Sempre più fuori” si distingue per la sua varietà e l'internazionalità, coinvolgendo non solo artisti italiani ma anche presenze straniere. Tra i nomi di spicco che arricchiranno la rassegna, sono attesi gli interventi del collettivo Motus e la partecipazione del sindaco Gualtieri, elementi che confermano la risonanza e il supporto istituzionale dell'evento.

Le sedi e il cuore pulsante del festival

La sesta edizione di “Sempre più fuori” si dispiega in diverse location suggestive e significative di Roma, creando un percorso artistico diffuso nella città. Oltre all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, che ospita l'evento inaugurale con Emma Dante, il festival coinvolgerà altre importanti sedi. Tra queste spiccano il Cimitero Monumentale del Verano, il Goethe-Institut di Roma e lo Spazio Rossellini. Questa molteplicità di luoghi permette di offrire al pubblico una panoramica articolata delle arti performative, trasformando la capitale in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. L'obiettivo è consolidare il festival come un punto di riferimento essenziale per la cultura estiva romana, attraverso un calendario fitto di appuntamenti e preziose collaborazioni artistiche.

L'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo: un polo culturale d'eccellenza

L'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo si conferma come una delle istituzioni culturali tedesche più rilevanti presenti in Italia. Fondata nel lontano 1910, questa prestigiosa sede è un crocevia di talenti, ospitando annualmente borsisti e artisti internazionali. La sua missione è promuovere attivamente gli scambi culturali tra Italia e Germania, fungendo da ponte tra le due nazioni attraverso l'arte. L'Accademia mette a disposizione spazi versatili per l'organizzazione di mostre, concerti, spettacoli e incontri, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile per la produzione artistica contemporanea nella città di Roma. La sua partecipazione al festival “Sempre più fuori” ne rafforza ulteriormente il ruolo di catalizzatore culturale.