Momenti di forte tensione per Emma Marrone, rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, Francesca Savini. La cantante salentina, impegnata con il tour estivo in giro per l'Italia, ha raccontato l'accaduto attraverso un video pubblicato sui social.

Il momento

Non è stato reso noto dove sia avvenuto l'episodio né quanto sia durata l'attesa, ma dalle immagini condivise emerge tutta la preoccupazione della cantante. Nel filmato Emma appare visibilmente agitata mentre cerca di chiedere aiuto.

Sventolandosi con un ventaglio, ripete più volte: "Io chiamo i vigili del fuoco subito", "Sto impazzendo", "Tutte a me me capitano, ogni giorno me ne succede una".

Il video sui social

Il filmato è stato montato con una musica di sottofondo che richiama le colonne sonore dei film horror, una scelta che contribuisce ad alleggerire il racconto dell'episodio senza nascondere la paura provata dalla cantante.

In passato Emma Marrone aveva già parlato apertamente delle proprie paure sui social, raccontando anche la fobia del volo e l'ansia che prova ogni volta che deve prendere un aereo.