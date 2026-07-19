Il regista Enrico Borello si è aggiudicato il Premio EcoMov durante la recente edizione della rassegna cinematografica annuale sull’Isola di Tavolara, in provincia di Sassari. Il riconoscimento, che celebra l'impegno nella sostenibilità ambientale, è stato consegnato il 19 luglio 2026. La serata, parte del calendario culturale estivo della Sardegna, ha unito la celebrazione del cinema alla promozione di tematiche ecologiche, pilastri della manifestazione.

Il Premio EcoMov si conferma fulcro della programmazione del festival, ideato per valorizzare opere audiovisive che esplorano la sostenibilità.

La giuria ha premiato Enrico Borello per la sua "capacità di narrare attraverso il cinema il rispetto dell’ambiente, trasmettendo valori fondamentali in modo diretto e coinvolgente". Il festival, giunto a una nuova edizione, si afferma come appuntamento di richiamo per pubblico e professionisti che si confrontano sui temi dell'ecologia e del territorio.

Il Festival di Tavolara: Cinema e Sostenibilità

La rassegna cinematografica sull’Isola di Tavolara è tra gli appuntamenti più attesi dell’estate culturale sarda. L’iniziativa propone una selezione annuale di film e documentari che spaziano tra vari generi, offrendo spunti di riflessione su tematiche ambientali e questioni sociali contemporanee.

Il Premio EcoMov si inserisce in questo contesto dinamico, dove ogni serata è arricchita da incontri, proiezioni e dibattiti con registi, attori, critici ed esperti. L’evento, frutto della collaborazione con istituzioni locali e associazioni culturali, è non solo una vetrina per il cinema d’autore, ma anche un significativo spazio di sensibilizzazione per un pubblico sempre più consapevole delle sfide legate alla sostenibilità.

Grazie alla sua posizione suggestiva, l’Isola di Tavolara si rivela un luogo privilegiato di incontro tra arte, paesaggio e riflessione collettiva sulle urgenti sfide ambientali. Nel corso degli anni, il festival ha saputo distinguersi per la sua abilità nel creare profonde connessioni tra il cinema e il prezioso patrimonio naturale del territorio, consolidando il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale.

L'Isola di Tavolara: Un Palcoscenico Naturale per il Cinema

L’Isola di Tavolara, di fronte alla costa nordorientale della Sardegna e celebre per le sue formazioni rocciose e la biodiversità marina, ospita da anni la rassegna cinematografica estiva. L'evento attrae centinaia di partecipanti, grazie a una programmazione che esalta la qualità dei film e la bellezza paesaggistica dell’arcipelago. Il festival è divenuto un punto di riferimento nella divulgazione di tematiche ambientali, contribuendo alla consapevolezza collettiva tramite il linguaggio cinematografico. Questa iniziativa, supportata da enti pubblici e privati, stimola l'economia locale e offre visibilità al patrimonio naturale, rafforzando il dialogo tra cultura e sostenibilità.