Il celebre trombettista Enrico Rava si prepara a incantare il pubblico della Casa del Jazz di Roma il prossimo 1 agosto. L'occasione è la presentazione del suo innovativo progetto musicale, i Fearless Five, un quintetto che promette di ridefinire le sonorità del jazz contemporaneo. Questo appuntamento rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati, offrendo la possibilità di assistere a una performance di una formazione che ha già conquistato importanti riconoscimenti nel panorama musicale italiano.

I Fearless Five sono un ensemble composto da giovani e talentuosi musicisti, scelti personalmente da Rava per la loro maestria e la loro capacità di interpretazione.

La formazione include Matteo Paggi al trombone e all'elettronica, Evita Polidoro alla batteria e alla voce, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Francesco Diodati alla chitarra. Quest'ultimo, in particolare, vanta una collaborazione decennale con Rava, consolidando un sodalizio artistico di lunga data che arricchisce ulteriormente le dinamiche del gruppo.

I Fearless Five: riconoscimenti e filosofia musicale

Il progetto Fearless Five ha rapidamente ottenuto un notevole successo di critica, culminato nel 2024 con prestigiosi riconoscimenti dalla rivista Musica Jazz. La formazione è stata insignita del titolo di “Disco dell'anno” e “Formazione dell'anno”, attestando l'eccellenza e l'originalità della loro proposta artistica.

Enrico Rava stesso descrive il gruppo come "un’isola ideale", un luogo dove regnano grande libertà e rispetto reciproco. In questa "democrazia perfetta" che solo il jazz sa rappresentare, ogni membro ascolta attentamente gli altri, contribuendo a creare un'interazione musicale profonda e armoniosa.

L'attività discografica e le future collaborazioni

L'intensa attività dei Fearless Five si è concretizzata anche sul fronte discografico. Il quintetto ha registrato il suo primo album negli studi della Casa del Jazz nel febbraio 2024, pubblicato poi nel luglio dello stesso anno sotto l'etichetta Parco della Musica Records. Ma le novità non finiscono qui: è già in programma per l’autunno 2026 l’uscita di un nuovo attesissimo album.

Questa futura produzione, co-prodotta da Parco della Musica ed ECM, vedrà la partecipazione speciale del rinomato sassofonista statunitense Joe Lovano, promettendo un'ulteriore evoluzione sonora e collaborazioni di altissimo livello.

L'esibizione di Enrico Rava e dei suoi Fearless Five alla Casa del Jazz si configura dunque come un evento di spicco, un'opportunità unica per immergersi nelle sonorità innovative di un gruppo che sta già lasciando un segno indelebile nel panorama jazzistico contemporaneo. La combinazione di esperienza e freschezza, unita a una visione musicale profonda, rende questo concerto un appuntamento da non perdere per chiunque ami il jazz di qualità.