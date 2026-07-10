Roma si appresta a ospitare la quarta edizione di Ensemble, un progetto di rilievo dedicato al sistema moda che vedrà protagoniste accademie e maison sulla suggestiva Terrazza del Pincio. L'evento, in programma il 10 e l'11 luglio 2026, è promosso congiuntamente da Roma Capitale e Regione Lazio, frutto della collaborazione tra l'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e l’assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio. Ensemble si conferma un appuntamento cruciale nel panorama culturale romano, stimolando il dialogo tra formazione, creatività, manifattura e professione nel settore della moda.

Le Nuove Generazioni della Moda in Passerella

La prima serata, il 10 luglio, sarà dedicata alle nuove generazioni della moda, mettendo in luce il talento degli studenti di sette prestigiose accademie: Accademia di Belle Arti di Frosinone, Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana, Accademia Koefia, Accademia del Lusso, Maiani Accademia Moda e Accademia Nazionale dei Sartori. Ogni istituzione presenterà collezioni innovative che riflettono le tendenze e le ricerche più attuali.

L'Accademia di Belle Arti di Frosinone esplorerà il momento prima del cambiamento con "Just Before", fondendo couture e streetwear. L'Accademia di Belle Arti di Roma proporrà dodici collezioni nate dall'incontro tra arti visive e nuove tecnologie.

Accademia Italiana presenterà "AIdentities", riflessione sull'identità in evoluzione, mentre Accademia Koefia indagherà la trasformazione dell'abito contemporaneo con "Modamorfosi", usando il bianco come linguaggio progettuale. Accademia del Lusso proporrà "Libertà", incentrata sul rapporto tra identità e libertà creativa.

Maiani Accademia Moda si distinguerà con "Infinity", collezione caratterizzata da lavorazioni manuali, ricamo, upcycling e sperimentazione tessile. Il defilé di Maiani sarà aperto da Aitalina e Alessandro, due giovani modelli autistici dell'associazione 'Modelli si nasce'. I 22 abiti in mostra, frutto di intenso lavoro manuale (intrecci, punto smock, sfilacciature, bruciature, crochet e ricami), includono capi come cappotti oversize in cachemire e velluto, calzoncini a palloncino e pantaloni ampi.

La collezione è senza confini anche nei materiali, dalle tele grezze delle Canarie agli opulenti tessuti di Algeri. L'Accademia Nazionale dei Sartori chiuderà la serata con "Cut From the New Side", una rilettura contemporanea della tradizione sartoriale italiana.

Il Valore Strategico della Filiera Moda

Ensemble è stato concepito per evidenziare il valore strategico dell'interazione tra formazione e produzione nel settore della moda. Durante la serata, interverranno Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione.

I loro interventi ribadiranno l'importanza cruciale della filiera moda per lo sviluppo economico e culturale della città e del territorio, sottolineando come la collaborazione tra accademie e atelier sia fondamentale per l'innovazione e il ricambio generazionale.

Gli Atelier di Alta Moda Protagonisti

L'11 luglio, la seconda serata di Ensemble sarà interamente dedicata agli atelier di alta moda. Sulla passerella della Terrazza del Pincio sfileranno le creazioni di rinomati stilisti e maison: Franco Ciambella, Giada Curti, Nino Lettieri, Antonio Martino Couture, Michele Miglionico, Sabrina Persechino, Jamal Taslaq e Gian Paolo Zuccarello. Questa sezione del programma celebra la continuità tra la formazione d'eccellenza, il know-how artigianale e la produzione di alta qualità che caratterizzano la moda romana.

L'iniziativa si inserisce nel progetto Roma Smart Tourism, finanziato dal Ministero del Turismo, volto a promuovere eventi in comuni italiani con forte vocazione culturale e siti UNESCO. La scelta della Terrazza del Pincio, uno dei belvedere più iconici di Roma, rafforza il legame tra la moda e il ricco contesto storico-artistico della capitale, offrendo una cornice unica per le sfilate.