L’epigrafe funeraria di Sextus Congenius Verus, marinaio della flotta pretoria di Miseno, è tornata al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia. Dispersa dal 1943, dopo la distruzione del museo nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è stata rimpatriata dagli Stati Uniti grazie a una complessa operazione di cooperazione internazionale. Rinvenuta nel 1866 nel sepolcreto romano di Prato del Turco (antica Centumcellae), la lapide marmorea fu identificata a New Orleans nel marzo 2025 dalla professoressa Susan S. Lusnia. Era da tempo catalogata come dispersa.

Il recupero internazionale

L’iniziativa dei privati che detenevano il bene ha avviato una collaborazione internazionale. Questa ha coinvolto FBI, Consolato d’Italia a New York, Carabinieri TPC e Procura di Civitavecchia, portando al rimpatrio dell’epigrafe romana il 10 aprile 2026. Ryan Gray, archeologo dell’Università di New Orleans, ha contribuito all’identificazione della lapide.

L’iscrizione latina identifica la lapide come appartenente a Sextus Congenius Verus, militare romano che servì per ventidue anni e morì a quarantadue. Uno dei ventuno reperti perduti con la distruzione del museo di Civitavecchia, la sua riconsegna all’Italia rappresenta un significativo esempio di tutela del patrimonio culturale e ricongiunge alle collezioni del museo un’opera di eccezionale valore storico, documentario e identitario.

Il ritorno al Museo di Civitavecchia

Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia accoglierà l’epigrafe nel suo nuovo percorso permanente, inaugurato il 18 settembre 2026. Il museo si trova nell'antica Centumcellae, territorio strategico per l’Impero romano. Il ricongiungimento valorizza le memorie storiche della città e il lavoro di tutela di istituzioni e forze dell’ordine. Il ritorno di questa epigrafe è uno dei ritrovamenti più significativi degli ultimi anni per la memoria archeologica nazionale.