Un nuovo intervento di recupero restituisce valore a Villa Campolieto, a Ercolano. È stata infatti completata la demolizione delle superfetazioni che per anni avevano compromesso la piena percezione dell'edicola monumentale progettata da Luigi Vanvitelli, riportando alla luce uno degli elementi più significativi della quinta scenografica della villa.

Il recupero dell'assetto originario

L'intervento rientra nel progetto di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico della Fondazione Ente Ville Vesuviane ed è stato realizzato d'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.

I lavori hanno interessato due corpi di fabbrica di proprietà della Fondazione, consentendo il ripristino dell'originaria configurazione storica dell'area e dell'intero complesso del Miglio d'Oro.

A celebrare simbolicamente la restituzione dello spazio alla collettività è stato lo spettacolo di Brunello Canessa "Titina De Filippo - La musica nelle parole", ospitato dal Festival delle Ville Vesuviane proprio nell'area antistante l'edicola monumentale.

Miranda: "Un intervento di grande valore"

"La demolizione delle superfetazioni rappresenta un intervento di grande valore, che rientra in un più ampio progetto di tutela e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Campolieto", dichiara Gennaro Miranda, presidente del Consiglio di gestione della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

"La rimozione delle aggiunte incongrue restituisce alla collettività la piena percezione dell'edicola e del suo mascherone, elemento di particolare rilievo anche per la storia della Villa. Nella Sala dell'Incannucciata, infatti, è conservato un autoritratto di Luigi Vanvitelli, raffigurato con alle spalle proprio il mascherone dell'edicola, a testimonianza dell'importanza attribuita dallo stesso architetto a questo luogo. È un ulteriore passo nel percorso di recupero e valorizzazione di Villa Campolieto e, più in generale, dello straordinario patrimonio delle Ville Vesuviane".