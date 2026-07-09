Dopo quasi trent’anni di chiusura, la Casa del Mobilio Carbonizzato riapre al pubblico all’interno del Parco Archeologico di Ercolano. Questa significativa riapertura è il risultato di un lungo e complesso progetto di restauro, condotto in partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute, attraverso l'Istituto Packard per i Beni Culturali, attivo sul sito da venticinque anni.

La domus, edificata in età repubblicana, deve il suo nome al ritrovamento, tra il 1932 e il 1933 durante gli scavi diretti da Amedeo Maiuri, di un tavolino e di un letto ad alta spalliera.

Questi arredi, carbonizzati dall’eruzione del 79 d.C., si sono conservati fino ad oggi con tracce di tessuto e della rete di corda originale, offrendo testimonianze eccezionali della vita domestica romana.

Gli ambienti della Casa del Mobilio Carbonizzato si sviluppano attorno all'atrio e al giardino, presentando elementi di notevole pregio: un larario a tempietto, un loggiato al piano superiore e pareti decorate in IV Stile. Tra gli spazi più distintivi spiccano il triclinio con mosaico ed emblema marmoreo e l’oecus Cyzicenus, dove furono rinvenuti gli arredi che hanno dato il nome alla casa. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, ha sottolineato come la riapertura rappresenti “un traguardo che ci riguarda nel profondo” e la “restituzione di una storia umana fatta di gesti quotidiani che l’eruzione ha congelato nel tempo”.

Interventi di restauro e tecniche innovative

Gli interventi più recenti, come spiegato dall’architetto Rossella Di Lauro, hanno riguardato la ricostruzione di alcuni solai lignei, la sostituzione di architravi compromesse e il restauro delle colonne dell’atrio. Grazie ad accurati rilievi tridimensionali, è stato possibile realizzare nuove strutture in legno, pensate per facilitare il monitoraggio e la manutenzione futura dei preziosi reperti lignei. Le precedenti architravi-teche in ferro sono state sostituite per garantire una migliore integrazione estetica e funzionale con gli ambienti originali.

Questa riapertura si inserisce nel più ampio progetto di "Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di Ercolano", che prevede la riapertura di sei domus del sito.

Dopo la Casa del Colonnato Tuscanico e la Casa del Sacello di Legno, riaperte nel marzo 2025, ulteriori inaugurazioni sono attese in autunno, ampliando così il percorso di visita tra le antiche residenze della città romana.

Il Parco Archeologico di Ercolano: un patrimonio da valorizzare

Il Parco Archeologico di Ercolano si conferma uno dei siti più significativi dell’area vesuviana, noto per l’eccezionale stato di conservazione di abitazioni, arredi lignei e decorazioni parietali, dovuto alle particolari condizioni dell'eruzione del 79 d.C. La Casa del Mobilio Carbonizzato si aggiunge alle numerose domus straordinariamente ornate e ben conservate, che costituiscono le attrazioni principali del Parco.

L’Istituto Packard per i Beni Culturali continua a essere un partner cruciale per la conservazione e la promozione del sito. I suoi interventi, realizzati negli ultimi venticinque anni, hanno contribuito a rendere accessibili al pubblico ambienti restaurati e nuovi percorsi, combinando ricerca scientifica, tecniche conservative innovative e valorizzazione turistica. Il Parco offre così esperienze multidisciplinari, sia fisiche che virtuali, per un pubblico vasto, consolidando il suo ruolo come modello internazionale nella tutela e divulgazione del patrimonio archeologico.