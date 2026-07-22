Dal 22 luglio al 18 ottobre 2026, Castel Sant'Angelo a Roma ospita la mostra "Ercolano. L'arte di vivere", un percorso espositivo che svela la vita quotidiana dell'antica città vesuviana, cristallizzata dall'eruzione del 79 d.C. L'esposizione presenta oltre settanta reperti archeologici, molti inediti, provenienti dai depositi del Parco archeologico di Ercolano.

Tra gli oggetti in mostra spicca un pane carbonizzato di duemila anni fa, affiancato da alimenti, reperti organici, stoviglie, arredi e utensili che narrano i gesti e i sapori della vita ercolanese.

Il percorso si articola in sette sezioni, iniziando con una Wunderkammer di 42 reperti (statue, busti, affreschi, gioielli) e una sala immersiva sull'eruzione del Vesuvio, arricchita da opere di Pierre-Jacques Volaire e Joseph Rebell.

Il percorso espositivo

Il viaggio prosegue tra botteghe e thermopolia, con le celebri pagnotte carbonizzate e le teglie del forno di Sextus Patulcius Felix. Si esplora poil'intimità della domus, con cucina, dispensa e reperti che documentano la dieta quotidiana. Una sezione è dedicata al vino, culminando nella sala dei banchetti, dove la larva convivialis ricordava la brevità della vita.

Curatori e dichiarazioni

La mostra è curata da Massimo Osanna, Federica Colaiacomo, Luca Mercuri e Francesco Sirano.

È promossa dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo. I curatori hanno evidenziato come l'esposizione permetta di ricostruire le abitudini alimentari e la convivialità dell'antica città, restituendo la vita quotidiana di Ercolano, definita un laboratorio a cielo aperto e una fonte inesauribile di conoscenza. È stata elogiata la collaborazione inter-istituzionale per progetti di alto profilo scientifico.

Informazioni per la visita

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 19:30 (ultimo ingresso 18:30), chiusa il lunedì. Il biglietto d'ingresso include l'accesso a Castel Sant'Angelo e all'esposizione. Per informazioni: +39 06 39967100 o info@coopculture.it.