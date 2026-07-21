Ha inaugurato il 24 luglio 2026 a Erice la mostra "Antonio Zichichi. Dalla materia alla meraviglia", un tributo al celebre fisico e divulgatore scientifico Antonino Zichichi, scomparso nel febbraio dello stesso anno all’età di novantasei anni. Curata da Giordano Bruno Guerri, l’esposizione sarà visitabile fino al 4 novembre 2026, estendendosi attraverso tre sedi storiche: l’Istituto Wigner – San Francesco, il castello di Venere e la chiesa di San Pietro. La collettiva, organizzata da Il Cigno Arte e da Lorenzo Zichichi, in collaborazione con la Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, presenta oltre cinquanta opere di ventotto artisti, italiani e internazionali.

L'iniziativa offre uno sguardo inedito sul ruolo di Zichichi come ponte tra ricerca scientifica e linguaggio artistico.

L’omaggio ha preso il via con una cerimonia inaugurale di rilievo istituzionale, tenutasi il 24 luglio alle ore 19 presso l’Istituto Wigner – San Francesco, alla presenza della sindaca Daniela Toscano Pecorella e del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. Il percorso espositivo illustra una visione profondamente radicata in Zichichi: "Arte e scienza sono le più alte espressioni della creatività umana e strumenti di conoscenza, pace e civiltà". Le opere selezionate esplorano il tema della meraviglia come origine comune della conoscenza e della creatività umana, concetto centrale nel dialogo interdisciplinare che Zichichi coltivò con artisti, scrittori, etologi e giuristi.

Artisti in mostra: l'omaggio ad Antonino Zichichi

Tra i protagonisti di questa rassegna figurano nomi di spicco come Alberto Biasi, riconosciuto maestro dell’Arte Dinamica, affiancato da Emilio Vedova, Francesco Messina, Emilio Greco, Horacio Garcia Rossi, Umberto Mastroianni, Ettore de Conciliis, Tahar Ben Jelloun, Vito Bongiorno, Gregorio Botta, Bruno Ceccobelli, Angelo Colagrossi, Lucia Criosci, Piero Guccione, Paola Lo Sciuto, Mauro Magni, Danilo Mainardi, Marco Manzo, Umberto Mariani, Piero Pizzi Cannella, Narcissus Quagliata, Oliviero Rainaldi, Alexandra Schaffer, Giovanni Tommasi Ferroni, Henry Unger, Giuliano Vangi, Luciano Ventrone e Ortensio Zecchino. Alcune delle opere esposte, tra cui "Uno e trino" di Biasi, sono state realizzate appositamente per l'evento, quale tributo alla memoria di Zichichi e alla sua terra d’origine, la Sicilia.

Il curatore Giordano Bruno Guerri ha evidenziato lo speciale legame del fisico con la pittura. Negli anni Settanta, Zichichi si dedicava alla creazione di paesaggi, biciclette e barche a vela; negli anni Novanta, riprese a dipingere, concentrandosi però esclusivamente su formule scientifiche. La sua fascinazione per la forza comunicativa dell’arte, ritenuta più accessibile rispetto alla complessità del linguaggio scientifico, lo spinse a promuovere iniziative per rendere le scoperte della scienza più comprensibili. Curò, infatti, mostre dedicate a temi come Fibonacci e il Numero Aureo, dove proporzioni matematiche e forme artistiche si intrecciavano. Alberto Biasi, che aveva già partecipato a precedenti esposizioni a Erice su invito di Zichichi, ha ricordato: "Apprezzava quel collegamento che sempre ho descritto tra arte e scienza, due diversi modi di educare alla comprensione della realtà".

Biasi ha inoltre donato alla Fondazione di Zichichi l’opera "Uno e trino", esposta in questa occasione.

Erice: crocevia di scienza, arte e cultura

La mostra si snoda attraverso tre luoghi emblematici del borgo siciliano. L’Istituto Wigner – San Francesco, fulcro della Fondazione Ettore Majorana e del Centro di Cultura Scientifica, fu fondato da Zichichi nel 1963 come punto di incontro per scienziati e premi Nobel. Il castello di Venere rappresenta una significativa testimonianza normanna, mentre la chiesa di San Pietro è un simbolo del patrimonio ecclesiastico locale. Fin dalle sue origini, Erice si è affermata come un luogo di dialogo internazionale tra diverse discipline, ospitando nel corso degli anni numerose manifestazioni dedicate sia alle scienze che alle arti.

L’esposizione gode del patrocinio, tra gli altri, del Comune di Erice, della Fondazione Ettore Majorana e del network dei Borghi più belli d’Italia. Questo sostegno rafforza il ruolo della città non solo come centro di eccellenza scientifica, ma anche come laboratorio d’incontro tra visioni, linguaggi e patrimoni culturali differenti. L’evento, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, proseguirà fino al 4 novembre 2026, offrendo l'opportunità di approfondire la figura di Zichichi e di riflettere sui possibili legami tra ricerca scientifica e creatività artistica, il tutto incorniciato da uno dei centri storici più suggestivi della Sicilia occidentale.