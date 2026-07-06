Il Circuito Ente Regionale Teatrale (ERT) del Friuli Venezia Giulia ha presentato a Udine la sua nuova stagione 2026/2027, un cartellone ricco che promette 265 serate con 90 titoli diversi. L'offerta spazia dalla prosa alla musica, dalla danza al circo contemporaneo, includendo nuovi linguaggi e progetti speciali. L'annuncio ufficiale, avvenuto il 6 luglio, ha evidenziato l'ampiezza dell'offerta e una particolare attenzione al territorio, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976.

La programmazione si articola in 61 titoli di prosa, 17 di musica, sei di danza e sei dedicati al circo contemporaneo.

Ben 33 produzioni sono nate interamente in Friuli Venezia Giulia, a testimonianza del forte legame tra la rete teatrale e la creatività regionale. La stagione si aprirà con il progetto speciale "La forza dei legami: 1976/2026", un percorso dedicato alla memoria e alla riflessione sui 50 anni dal sisma. Tra gli eventi salienti, un documentario di Paolo Patui, con musiche di U.T. Gandhi, sarà presentato a settembre e proiettato in vari teatri, affiancando l'apertura ufficiale della stagione con appuntamenti specifici sulla tragedia e la rinascita del territorio friulano.

Memoria, classici e nuove espressioni artistiche

Il ricordo del terremoto sarà evocato da spettacoli come "Orcolat '76" di e con Simone Cristicchi, "I Turcs tal Friùl" di Pier Paolo Pasolini, il concerto "Rinascita" della Fvg Orchestra, "Friuli, 1976: voci della terra" e lo spettacolo multimediale "Il Terremoto del Friuli", con disegni dal vivo di Paolo Cossi.

Il cartellone generale affianca autori classici immortali – da Eduardo De Filippo a Molière, William Shakespeare, Eschilo e Luigi Pirandello – a commedie contemporanee e interpreti noti della scena italiana, tra cui Salvo Ficarra, Emilio Solfrizzi, Enzo Iacchetti, Gioele Dix, Marco Paolini, Roberto Mercadini e Paolo Calabresi.

Ampio spazio è dedicato alla nuova drammaturgia e al teatro civile, oltre alle proposte immersive del percorso "In Scena!". La programmazione include anche spettacoli di circo contemporaneo internazionale e la danza, curata direttamente dall’ERT, insieme a concerti, spettacoli musicali e collaborazioni regionali. Tra le novità, si segnalano il ritorno nel circuito di Camino al Tagliamento e una nuova stagione condivisa tra Povoletto e Reana del Rojale, unificando due spazi di spettacolo sotto un'unica progettualità culturale.

L'espansione della rete ERT e il suo impatto regionale

La stagione 2026/2027 segna un significativo ampliamento della presenza dell’ERT in Friuli Venezia Giulia: l'ingresso di tre nuovi teatri porta a 34 il numero complessivo di sale coinvolte. Questo traguardo evidenzia il carattere diffuso e capillare della rete culturale regionale, che prevede quasi 300 serate di spettacolo. Le produzioni locali rappresenteranno circa un terzo delle serate, sottolineando l'impegno del circuito verso le realtà artistiche e produttive del territorio. La programmazione prevede anche sconfinamenti internazionali, con la partecipazione di compagnie e artisti dall'estero.

Il calendario completo della nuova stagione sarà reso disponibile sul sito dell’ERT FVG e sui canali social del Circuito.

La rete ERT si conferma un punto di riferimento per la promozione culturale in Friuli Venezia Giulia, promuovendo l'incontro tra tradizione teatrale, memoria storica e nuove espressioni artistiche. L'attenzione al legame tra teatro e la vicenda del terremoto rafforza il ruolo della stagione come momento di memoria condivisa e di valorizzazione del patrimonio locale.