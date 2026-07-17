È arrivato nelle librerie italiane 'L'Iraniano', il nuovo spy-thriller di David McCloskey, ex analista della CIA e riconosciuto specialista in politica energetica e Medio Oriente. Pubblicato il 17 luglio 2026 dall'editore Salani, il romanzo, già un bestseller del Sunday Times con il titolo originale 'The Persian' (2025), si addentra nei complessi temi della vendetta, dell'inganno e del potere dell'amore e del perdono in un mondo intriso di menzogne, come suggerisce il suo sottotitolo. L'autore, grazie alla sua esperienza diretta come operatore sul campo della CIA in Medio Oriente e alla sua collaborazione con il Congresso degli Stati Uniti e la Casa Bianca, offre una narrazione di grande realismo, profondamente radicata nelle dinamiche dei servizi di intelligence.

Al centro della trama c'è Kamran Esfahani, un dentista iraniano che conduce un'esistenza apparentemente anonima a Stoccolma. Il suo desiderio di cambiare vita e trasferirsi in California lo spinge a intraprendere un percorso rischioso: quello di diventare una spia. Kamran accetta di collaborare con un'unità clandestina del Mossad operante in Iran, coinvolgendosi in missioni ad alto rischio. Queste operazioni includono il traffico di armi, azioni di controterrorismo e sequestri meticolosamente pianificati, tutti volti a destabilizzare il paese. Man mano che si addentra in questo mondo segreto, il confine tra la sua vita ordinaria e la sua pericolosa identità sotto copertura si fa sempre più labile, fino a diventare indistinguibile.

Tra spionaggio e identità: un equilibrio precario

Le operazioni clandestine diventano il fulcro dell'esistenza di Kamran, e la distinzione tra la sua professione di dentista e il suo ruolo di agente segreto si dissolve progressivamente. La narrazione prende una svolta drammatica quando Kamran viene catturato dalle forze di sicurezza iraniane. Costretto a confessare la sua storia, ripercorre gli eventi a partire dall'omicidio di Abbas Shabani, uno scienziato iraniano impegnato nello sviluppo di droni armati con tecnologia stealth. Il romanzo è scandito da continui colpi di scena che sfidano le aspettative del lettore, rivelando la brutalità della violenza e il costo umano delle guerre segrete combattute nell'ombra dei servizi di intelligence, un aspetto anticipato dalla copertina e ribadito dall'autore.

McCloskey arricchisce il romanzo con dettagli realistici e tecnici, frutto della sua profonda conoscenza del settore. Autore e co-conduttore del podcast di successo 'The rest in classified', dedicato al mondo dello spionaggio, McCloskey è giunto al suo quarto libro. Questa esperienza gli permette di restituire con notevole accuratezza le complessità del mondo dei servizi segreti, mantenendo un ritmo incalzante e uno sguardo attento alle sfumature psicologiche dei personaggi, elementi che rendono la lettura avvincente e profonda.

Il successo editoriale e il contesto geopolitico

'L'Iraniano', edito in Italia da Salani nella collana Romanzo, è disponibile sia in formato cartaceo (432 pagine, brossura) che in edizione eBook.

La sua pubblicazione in Italia segue il notevole successo internazionale dell'edizione originale, testimoniando il crescente interesse del pubblico per la narrativa di spionaggio che esplora i grandi temi geopolitici contemporanei. L'opera si inserisce in una tendenza editoriale che valorizza i romanzi capaci di analizzare la sottile linea tra le missioni di intelligence e le scelte individuali, offrendo una rappresentazione dettagliata del prezzo umano delle strategie segrete.

Grazie a una scrittura documentata e alla sua profonda comprensione dei meccanismi interni dei servizi segreti, McCloskey riesce a trasformare la vicenda di Kamran in uno specchio delle tensioni attuali che coinvolgono l'Iran, il Medio Oriente e l'Europa.

L'attenzione all'introspezione psicologica e i repentini cambi di prospettiva narrativa guidano il lettore, insieme al protagonista, nella difficile ricerca della verità in un disegno più ampio e ambiguo. 'L'Iraniano' si conferma così un thriller avvincente e intenso, basato su una conoscenza diretta e una rigorosa verifica dei contesti in cui si sviluppano intrighi e conflitti globali.