Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo è stato protagonista della tappa di Vieste del festival Il Libro Possibile il 21 luglio 2026, dove ha sottolineato il valore della lettura nel generare empatia verso il dolore altrui. Durante l'incontro, Nevo ha presentato il suo libro "Nostalgia" e ha offerto riflessioni sul proprio percorso autoriale, definendo i suoi lettori "esseri umani democratici". La sua partecipazione è avvenuta in un clima di polemiche, seguite a un appello pubblico che chiedeva il ritiro dell'invito allo scrittore.

Nevo ha scelto di non affrontare direttamente le domande relative alle contestazioni, concentrandosi invece sul legame tra esperienza personale, società e scrittura.

"Non si può vivere in un Paese come il mio – ha dichiarato – e non venire influenzato da tutto ciò che accade attorno, soprattutto se tutto ciò che accade attorno è tutto ciò che succede da tre anni a questa parte". Ha anticipato che il suo prossimo libro, in ebraico e in uscita in Italia nel 2027, esplorerà proprio come conflitto e guerra possano impattare sulla vita individuale. Ha inoltre evidenziato l'assenza di una barriera netta tra dimensione interiore e realtà esterna, descrivendo la relazione come un "processo di osmosi" che cerca di indagare nelle sue storie.

La letteratura come specchio dell'empatia e della pluralità

Lo scrittore ha ribadito con forza la capacità della letteratura di favorire l'empatia, sia verso il dolore comune sia nei confronti di chi è percepito come avversario.

"La letteratura e la lettura aprono all’empatia, alla capacità di sentire il dolore degli altri, del proprio nemico o anche solo il dolore comune perché tutti siamo esseri umani ed è quello che cerco di raccontare nei miei libri e credo che tutti i libri facciano questo", ha affermato Nevo. Ha aggiunto che dalle sue opere emerge un "essere umano democratico", poiché molte storie sono narrate da prospettive diverse: "La stessa storia può essere raccontata dal punto di vista di un uomo, di una donna, di un anziano, di un giovane, di un palestinese, di un israeliano". Il romanzo "Nostalgia" approfondisce ulteriormente il modo in cui il contesto sociale influenza i rapporti interpersonali e familiari, sviluppando il concetto di "osmosi" tra vita esterna e personale.

Le contestazioni e il contesto del festival

La presenza di Eshkol Nevo al festival è stata oggetto di un ampio dibattito. Nei mesi precedenti, un appello sottoscritto da intellettuali, docenti universitari, esponenti politici e l'arcivescovo di Manfredonia aveva richiesto all'organizzazione del Libro Possibile e alla Regione Puglia di revocare l'invito allo scrittore, contestato per posizioni ritenute non esplicitamente critiche verso il governo israeliano riguardo alla questione palestinese. L'appello, lanciato a maggio e con oltre cento adesioni, è stato ribadito il 21 luglio a Bari, poche ore prima dell'incontro con Nevo. La vicenda ha sollevato interrogativi più ampi sul ruolo della cultura e delle istituzioni pugliesi di fronte al conflitto internazionale.

Nonostante le pressioni, l'invito a Nevo è stato mantenuto, permettendogli di condividere le sue riflessioni sulla scrittura e sul valore del dialogo.

Il Libro Possibile: un forum di confronto culturale

Il festival Il Libro Possibile, nato nel 2002 a Polignano a Mare e poi esteso a località come Vieste, rappresenta un appuntamento di spicco nel panorama culturale italiano. La manifestazione ospita autori di rilievo nazionale e internazionale, offrendo un programma ricco di presentazioni, dialoghi e dibattiti su tematiche contemporanee. Il festival si propone come un importante forum di confronto e riflessione, valorizzando la divulgazione culturale e la promozione della lettura. La scelta di includere voci eterogenee, anche in presenza di posizioni divergenti, conferma la natura pluralista e inclusiva dell'evento. Vieste, con il suo affascinante scenario, si conferma una tappa cruciale, contribuendo alla valorizzazione turistica e culturale del territorio attraverso il dialogo letterario.