A Casa Rossini di Pesaro, i visitatori possono ora immergersi nel mondo del celebre compositore Gioachino Rossini grazie a innovativi visori di realtà virtuale. Questa iniziativa offre un viaggio unico all'interno del Teatro Rossini e nei luoghi simbolo della città, proiettando il pubblico tra le opere e la vita del maestro. L'introduzione di questa tecnologia all'avanguardia si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale pesarese, seguendo l'esempio del percorso immersivo già attivo a Palazzo Lazzarini per i mosaici della Cattedrale.

Il sindaco Andrea Biancani ha evidenziato come l'uso di questi strumenti moderni sia fondamentale per rendere la storia locale più coinvolgente e accessibile, specialmente per le nuove generazioni, coniugando efficacemente tradizione e innovazione.

I visori propongono due esperienze distinte. La prima, intitolata “Dreaming Rossini”, è uno spettacolo a 360 gradi di circa sei minuti, realizzato da Rainbow CGI e dal Rossini Opera Festival con il supporto di Sinergia Epc. Trasporta lo spettatore in un percorso multisensoriale di musica, arte e innovazione, guidato dal punto di vista della celebre Gazza Ladra, protagonista di un viaggio immersivo nelle opere e nei luoghi rossiniani. La seconda esperienza, “Cantate dal balcone”, arricchisce ulteriormente il percorso museale, offrendo nuove forme di fruizione partecipata degli spazi espositivi e rafforzando l'attrattività culturale del sito.

La Casa Natale di Gioachino Rossini: storia e percorso museale

La Casa Natale di Gioachino Rossini si trova nel cuore del centro storico di Pesaro, in un edificio che conserva elementi architettonici del Quattrocento e Settecento, come finestre ad arco e camini anneriti. Qui, il 29 febbraio 1792, nacque Rossini, crescendo in una famiglia profondamente musicale: il padre era musicista e la madre cantante nei teatri marchigiani ed emiliani. Un secolo dopo la sua nascita, nel 1892, il Comune acquisì l'immobile, trasformandolo in museo e ottenendo il riconoscimento di monumento nazionale nel 1904. Il percorso espositivo, rinnovato nel 2015, ripercorre la vita e l'opera del compositore attraverso ritratti, incisioni, stampe, strumenti musicali e cimeli originali.

Di particolare rilievo è la collezione Martel, che include autografi, lettere, libretti e partiture digitalizzate, frutto della collaborazione con la Fondazione Rossini.

Tra i pezzi più suggestivi spiccano un fortepiano veneziano del 1809, caricature d'epoca e il celebre disegno di Gustave Doré che ritrae Rossini sul letto di morte. Il museo ospita anche reperti provenienti dai principali teatri europei, testimoni delle rappresentazioni rossiniane che hanno segnato la storia dell'opera italiana. L'allestimento attuale integra tradizione museografica e moderne tecnologie, consolidando la vocazione di Pesaro e di Casa Rossini come centro culturale attivo tutto l'anno, strettamente legato al prestigioso Rossini Opera Festival, evento di risonanza internazionale.

Casa Rossini: orari e fusione tra passato e futuro

Oggi, Casa Rossini si presenta come un punto d'incontro tra la memoria storica e l'innovazione tecnologica, celebrando l'eredità rossiniana e aprendosi a nuovi linguaggi per la fruizione culturale. L'introduzione dei visori di realtà virtuale amplia l'esperienza museale tradizionale, facilitando la diffusione della conoscenza tra un pubblico più vasto. Il museo è aperto dal martedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00; il venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30. Il lunedì è chiuso. Questa offerta si inserisce nelle iniziative cittadine volte a promuovere la figura di Rossini e il patrimonio di Pesaro, riaffermando il ruolo della città come riferimento per la musica e la cultura a livello internazionale.