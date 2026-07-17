Il Museo Madre di Napoli, uno dei principali centri dedicati all’arte contemporanea in Italia, ha una nuova guida: Eugenio Viola è stato ufficialmente nominato direttore. La sua nomina è stata resa pubblica il 17 luglio 2026, al termine di un’accurata selezione promossa dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ente responsabile della gestione del museo. Viola, nato a Napoli nel 1976, assume l’incarico succedendo a Kathryn Weir, che ha diretto l’istituzione dal 2019.

La selezione del nuovo direttore è avvenuta nell’ambito di un bando internazionale che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti.

La Fondazione Donnaregina ha evidenziato come Viola sia stato scelto per la sua «visione culturale fortemente inclusiva e la consolidata esperienza curatoriale internazionale». Il neodirettore, riconosciuto storico dell’arte e curatore di rilievo, vanta numerose collaborazioni all’estero e una carriera che lo ha portato anche alla direzione artistica del MAMBO di Bogotá. «Sono onorato di tornare a Napoli in questo ruolo», ha dichiarato Viola, aggiungendo che «il Madre rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo delle arti contemporanee nella città e nella regione».

Il Museo Madre: un punto di riferimento per l'arte contemporanea

Il Museo Madre sorge nel cuore di Napoli, all’interno dello storico Palazzo Donnaregina.

Inaugurato nel 2005, il museo si estende su una superficie espositiva di circa 7.200 metri quadrati, distribuiti su tre piani. Ospita una ricca collezione permanente e allestisce mostre temporanee dedicate agli artisti più significativi delle ultime generazioni, accogliendo ogni anno un vasto pubblico sia italiano che internazionale. Il Madre si è affermato come un punto di riferimento essenziale per la sperimentazione artistica e il dialogo con il territorio urbano, proponendo spesso progetti mirati all’inclusione sociale e al coinvolgimento attivo delle comunità locali.

La storia recente del museo è stata caratterizzata da una vivace attività sotto la direzione di Kathryn Weir, che ha promosso nuovi linguaggi artistici e un ampliamento dei rapporti con istituzioni e artisti da tutto il mondo.

L’arrivo di Eugenio Viola segna una continuità progettuale, ponendo attenzione, come dichiarato dalla Fondazione, a una «rete internazionale, la valorizzazione delle pratiche artistiche emergenti e il rafforzamento del dialogo con la comunità».

Il bando internazionale e la missione futura del Madre

Il percorso che ha condotto alla nomina di Viola è stato avviato a marzo 2026, con la pubblicazione del bando internazionale per la direzione del museo da parte della Fondazione Donnaregina. Il bando richiedeva ai candidati un’esperienza di almeno cinque anni nella gestione di istituzioni museali d’arte contemporanea e una comprovata competenza curatoriale e organizzativa a livello internazionale. Questi requisiti sono stati determinanti nella selezione di Viola che, con la sua vasta esperienza maturata sia in Italia che all’estero, si è distinto tra i numerosi partecipanti.

Con la nuova direzione, il Museo Madre si prepara ad affrontare una fase di consolidamento e di ulteriore apertura verso la scena artistica internazionale, perseguendo una programmazione attenta alle nuove tendenze e al coinvolgimento del pubblico, come auspicato dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.