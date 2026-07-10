Il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà, domenica 12 luglio alle ore 20:30, il debutto di “La creatività è l’intelligenza che si diverte”, un innovativo laboratorio-spettacolo. L'evento vedrà in scena venticinque giovani attrici e attori, tutti over 18, e rientra nel prestigioso cartellone del Campania Teatro Festival. La curatela è affidata all'attrice Euridice Axen e alla regista Nadia Baldi, che hanno ideato un percorso incentrato sull'esplorazione di testi per la costruzione di una nuova drammaturgia scenica.

Il progetto si configura come uno spazio di sperimentazione e confronto, dove immaginazione, intuizione e linguaggio scenico diventano strumenti di creazione condivisa.

Attraverso esercizi, improvvisazioni e momenti di composizione, il laboratorio guida i partecipanti attraverso le quattro fasi creative: preparazione, incubazione, illuminazione (il momento dell'“Eureka”) e realizzazione scenica. Nadia Baldi ha evidenziato l'importanza di queste esperienze: “Facciamo durante l’anno un sacco di lavoro nelle scuole... La cosa meravigliosa, quando io li ho intervistati, è che ognuno mi ha detto che era la prima volta che si sentiva considerato e di avere il tempo di stare insieme agli altri”. Euridice Axen ha precisato il suo ruolo: “Io protagonista? Direi proprio di no... Sarò una sorta di guida per il pubblico, non per spiegare, ma per mettere un punto a quello che accade e renderlo evidente”.

Il Campania Teatro Festival e la formazione

Il laboratorio-spettacolo “La creatività è l’intelligenza che si diverte” è un esempio dell'impegno del Campania Teatro Festival nella promozione della formazione teatrale e della creatività giovanile. L'iniziativa offre ai talenti emergenti un'importante occasione di crescita e confronto. Si inserisce in un contesto cittadino che, nel 2026, vede numerosi progetti dedicati alla drammaturgia e alla valorizzazione dei giovani artisti.

Napoli 2026: un panorama culturale dinamico

Contemporaneamente, Napoli ospita la prima edizione di “Teatro di Rua”, un festival internazionale di drammaturgia contemporanea, dal 18 giugno al 27 settembre presso Sala Sole – Spazio di Teatro.

Promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli, “Teatro di Rua” rientra tra i 55 progetti della programmazione culturale 2026/2027, confermando il ruolo della cultura come leva di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Il festival connette artisti, studiosi, compagnie e cittadinanza tramite spettacoli, incontri, workshop e pratiche performative urbane, con attenzione ai quartieri meno noti.