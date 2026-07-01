Il Canada si prepara a fare il suo storico debutto all'Eurovision Song Contest 2027, unendosi ai Paesi in gara nella celebre manifestazione musicale che si terrà in Bulgaria. L'annuncio congiunto dell'European Broadcasting Union (EBU) e di CBC/Radio‑Canada, l'emittente pubblica nazionale canadese, segna un momento significativo: il Canada è il primo nuovo Stato a essere ammesso al concorso dal 2015, anno del debutto dell'Australia. La sua partecipazione prenderà il via dalla 71ª edizione dell'evento.

Questa ammissione è stata resa possibile dall'ottenimento da parte di CBC/Radio‑Canada dello status di membro a pieno titolo dell'EBU.

La decisione è giunta in seguito a un voto durante la 96ª Assemblea Generale a Praga, lo scorso 25 giugno. Il nuovo status supera la precedente condizione di membro associato, che l'emittente deteneva dal 1950, rendendola ora pienamente idonea a competere. Il Canada gareggerà nelle semifinali del concorso.

L'interesse dei canadesi per l'Eurovision è già elevato. Per la 70ª edizione, svoltasi a maggio, il Canada si è classificato tra i primi tre Paesi nella votazione “Resto del Mondo” ed è stato uno dei principali acquirenti di biglietti fuori dall'Europa, con numerosi fan che hanno assistito dal vivo a Vienna.

CBC/Radio‑Canada, fondata nel 1936, è una compagnia di servizio pubblico multipiattaforma che serve i cittadini in inglese, francese e otto lingue indigene.

I dettagli sulla selezione del brano canadese saranno comunicati nel corso dell'anno.

L'entusiasmo per il debutto canadese

Marie-Philippe Bouchard, Presidente e CEO di CBC/Radio‑Canada, ha espresso grande entusiasmo: “Siamo entusiasti di confermare che porteremo il più grande evento musicale dal vivo al mondo direttamente in Canada. La nostra partecipazione all'Eurovision Song Contest, che inizierà il prossimo anno in Bulgaria, permetterà ai talenti canadesi di esibirsi su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi al mondo e ai fan di seguire e votare, con l'emozione di vedere il proprio Paese rappresentato.”

Martin Green CBE, Direttore dell'Eurovision Song Contest presso l'EBU, ha accolto con favore l'ingresso: “Siamo lieti di dare il benvenuto a CBC/Radio‑Canada nella famiglia dell'Eurovision Song Contest: un'ulteriore conferma che, pur essendo nato in Europa, il Contest continua ad accogliere il mondo intero.

Il Canada ha un legame orgoglioso e memorabile con il Contest, con artisti canadesi, non ultima la vincitrice del 1988 Céline Dion, che si sono esibiti sul nostro palco. Non vediamo l'ora che il Canada porti la propria voce, creatività ed energia sul palco dell'Eurovision Song Contest in Bulgaria nel 2027.”

Un ricco passato di talenti e un futuro promettente

L'ingresso del Canada segna un ulteriore passo nell'internazionalizzazione dell'Eurovision. Già prima dell'ammissione ufficiale, artisti di origine canadese hanno lasciato il segno: Céline Dion trionfò per la Svizzera nel 1988. Altri nomi di rilievo includono Lara Fabian (Lussemburgo 1988), Sherisse Laurence (Lussemburgo 1986), Annie Cotton (Svizzera 1993) e Natasha St‑Pier (Francia 2001).

Anche artisti più recenti come La Zarra, Katerine Duska e Rykka hanno radici canadesi.

Il Canada è inoltre rinomato per aver dato i natali a numerose star internazionali come Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Michael Bublé, Avril Lavigne, Drake, The Weeknd e Justin Bieber, alimentando le aspettative per una partecipazione significativa e ricca di creatività a partire dal 2027.

La partecipazione canadese rappresenta il primo ingresso di uno Stato nordamericano nel contest da quando l'Australia ha iniziato a gareggiare, rafforzando l'attrattiva internazionale dell'evento. L'attenzione è ora rivolta alla selezione degli artisti e al crescente coinvolgimento del pubblico che da anni segue con entusiasmo l'Eurovision.