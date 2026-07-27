Il 77° Premio Michetti è stato assegnato all’unanimità al duo Eva & Franco Mattes per l’opera ‘Are You Still There?’ (2025). Questo video, generato con intelligenza artificiale, affronta con ironia e profonda critica le trasformazioni dell’identità, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nell’ecosistema digitale. La giuria ha motivato la scelta riconoscendo la loro «ricerca anticipatrice che intreccia media art, performance, installazione e pratiche di rete; per il rigore critico con cui indagano le trasformazioni dell’identità, dell’immagine, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nella cosmovisione digitale; e per la capacità di coniugare ironia, profondità concettuale, innovazione formale e dimensione emozionale nell’affrontare alcune delle questioni centrali della contemporaneità, ampliando i confini delle pratiche artistiche».

Una menzione speciale è stata attribuita a Danilo Correale per “Equivalent Units” (2017), un’opera che evidenzia la sua sensibilità creativa e il rigore interdisciplinare nell’analisi delle trasformazioni del lavoro, delle economie contemporanee e delle strutture sociali. La cerimonia di premiazione ha anche inaugurato “Cosmovisions”, la mostra della 77ª edizione del Premio. L’esposizione è aperta fino al 13 settembre al Museo Michetti di Francavilla al Mare (Chieti) ed è curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi. Riunisce 20 artisti italiani e internazionali con 48 opere tra installazioni, video e lavori multimediali che riflettono sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie digitali, interrogando il rapporto tra innovazione, ecosistema umano e ambiente naturale.

Storia e Rilevanza del Premio Michetti

Fondato nel 1947 a Francavilla al Mare in onore del pittore Francesco Paolo Michetti, il Premio Michetti si conferma uno dei riconoscimenti più autorevoli dedicati all’arte contemporanea in Italia. È il secondo più longevo dopo la Biennale di Venezia, accompagnando da quasi ottant’anni l’evoluzione della ricerca artistica nazionale e internazionale. Il Premio rappresenta un cruciale luogo di confronto tra linguaggi, visioni e generazioni. Le opere selezionate ogni anno vengono esposte nel Museo Michetti (MuMi), allestito negli spazi del convento che ospitava il cenacolo michettiano. Il museo, situato al primo piano del Palazzo San Domenico, è anche sede della Fondazione Michetti e conserva permanentemente due grandi tele emblematiche dell’artista: Le Serpi e Gli Storpi.

Questo patrimonio storico-artistico si rinnova annualmente, offrendo uno sguardo costante verso il contemporaneo.

“Cosmovisions”: Temi tra Intelligenza Artificiale e Umanità

La mostra “Cosmovisions”, inaugurata il 25 luglio, è visitabile fino al 13 settembre 2026 nelle sale del MuMi. Curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi, l’esposizione propone due distinti filoni tematici. Da una parte, un’indagine approfondita sul mondo meccanico e sull’automazione, con opere che mettono in discussione la robotica e le logiche dell’industria e dell’intelligenza artificiale. Dall’altra, la mostra presenta ricerche che esaltano la visione di un universo vivente, contrapponendo all’intelligenza artificiale la fragilità dell’umano e la nostra intrinseca capacità di tessere connessioni.

Il titolo stesso, “Cosmovisions”, trova ispirazione nel pensiero del filosofo e attivista amazzonico Ailton Krenak, il quale sostiene che «quello che chiamiamo futuro è già qui, nelle nostre relazioni con il mondo vivente».