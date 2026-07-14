Il Gruppo Nord Est Multimedia (Nem) ha annunciato il 14 luglio 2026 l'acquisizione integrale del 100% di Post Eventi, ora ridenominata Eventi Nem. Questa operazione, che segna il passaggio di proprietà dal gruppo ItalyPost a Nem, rafforza significativamente la presenza di Nem nel settore degli eventi e dei festival. La nuova società, pienamente integrata nell'ecosistema editoriale e multimediale del gruppo, avrà sede a Padova, di fronte alla storica redazione de Il Mattino di Padova. Il consiglio di amministrazione di Eventi Nem sarà presieduto da Paolo Possamai, con Alessandra Pizzi come amministratore delegato, affiancati da Marco Bogni e Giuseppe Cerbone.

L'operazione è stata supportata da Banca Finint, già advisor di Nem nella precedente acquisizione di Telefriuli.

Il portfolio di Eventi Nem include manifestazioni di rilievo come il Galileo Festival della Scienza e Innovazione di Padova, il Festival Città Impresa di Treviso e Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica. La società sviluppa inoltre festival itineranti (WeFood, Open Factory) ed eventi proprietari del Gruppo Nem, tra cui lo Sport Business Forum e il Link Media Festival. Completa l'offerta un calendario di forum e conferenze su temi economici e sociali, oltre a format come i Top 100 e Top 500 e incontri sui distretti manifatturieri. Ogni anno, Eventi Nem organizza circa cento giornate in collaborazione con le principali Università del Nord Est e centri di ricerca nazionali.

Strategia e sviluppo del polo multimediale Nem

L'assunzione del controllo totale su Eventi Nem, come evidenziato dal presidente del Gruppo Nem, Enrico Marchi, mira a liberare pienamente lo sviluppo della strategia sul fronte degli eventi, in una logica di piena integrazione con gli altri media del gruppo. Gli eventi contribuiranno alla definizione del piano editoriale complessivo e al rafforzamento dei rapporti con le comunità dei territori in cui Nem è leader. Questa operazione si inserisce in un più ampio piano industriale del Gruppo Nord Est Multimedia, che dal 2023 ha acquisito importanti testate giornalistiche nel Nord Est (tra cui Il Piccolo, Messaggero Veneto, Il Mattino di Padova e Telefriuli, acquisizione perfezionata il 30 giugno 2026).

Il piano prevede il reimpianto tecnologico dei siti, un ridisegno grafico dei quotidiani e l'integrazione delle attività di eventi, consolidando Nem come una multimedia company autorevole nella regione.