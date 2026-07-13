Il 2 agosto, Fabio Testi celebrerà gli ottantacinque anni nella tenuta veneta dove produce energia solare, con figli e nipotini. L'attore è all'Ischia Global Festival per accompagnare la proiezione speciale de 'Il Giardino dei Finzi Contini', omaggio a Vittorio De Sica voluto da Pascal Vicedomini.

Scherza sull'età: «20 anni! Non sono cambiato da allora». Ringrazia genetica e padreterno per autostima e carattere aperto, da veneto con «vena napoletana». Ricorda i set con Squitieri e Patroni Griffi, e il talento di Paola Quattrini e Rita Pavone. Ha una relazione riservata, sempre d'accordo con le sue partner.

L'allarme di Testi per il cinema italiano

Testi denuncia l'«impossessamento» del cinema italiano da parte americana, nelle sale e in TV, con film spesso propaganda. «Il mercato è stato ucciso», afferma, citando la Francia che protegge il 50% della produzione nazionale. Lancia un appello per «salvare cultura e tradizione», esortando gli attori a «ribellarsi» con «l'arma della parola». Ricorda un film passato a Berlino ma mai uscito in Italia, definendo il paese una «colonia schiavizzata dagli americani».

L'impegno sociale e la denuncia delle ingiustizie

Da «patriarca tranquillo», Testi si indigna per l'attualità: «morti, guerre, morti e basta». Critica la spesa in armamenti, con ospedali mancanti.

Ricorda la protesta a Venezia per i 15.000 bambini morti a Gaza, senza interviste. Oggi, con 35.000 vittime, ribadisce: «nessuno dice niente». «I miei nipotini non dovranno sentirsi dire: il nonno non ha fatto niente, nessun italiano si è ribellato». L'arte, sostiene, deve «unire ebreo e palestinese» affinché la conoscenza porti ad «amare, non odiare». Richiama la sua cultura tradizionale veneta e salesiana, un modello di «patria e famiglia» che la generazione attuale ha perso, mancando di «ideali da amare».