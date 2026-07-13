La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo di Fabro è ufficialmente entrata a far parte dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. L'annuncio, dato dal Comune di Fabro, evidenzia l'importanza di questo riconoscimento per la manifestazione, considerata uno degli appuntamenti principali nel territorio umbro dedicati al tartufo. Questo ingresso valorizza un evento che celebra e promuove l'eccellenza del tartufo locale.

L'adesione all'associazione rappresenta un passo significativo per la promozione della cultura e delle tradizioni legate al tartufo, prodotto di eccellenza del territorio.

La Mostra Mercato di Fabro, che si svolge annualmente nel comune umbro, attrae numerosi visitatori e operatori del settore. Il suo programma include eventi, degustazioni e incontri con esperti, tutti volti a esplorare il mondo del tartufo. L'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione, sottolineando come l'ingresso nella rete nazionale delle Città del Tartufo possa favorire nuove opportunità di sviluppo e preziose collaborazioni.

L'Adesione della Mostra di Fabro alla Rete Nazionale

La decisione di accogliere la Mostra Mercato del Tartufo di Fabro nell'Associazione Nazionale Città del Tartufo è stata accolta con entusiasmo da organizzatori e operatori locali. Il Comune di Fabro ha dichiarato che "questo traguardo valorizza il lavoro svolto negli anni e rafforza l'identità del territorio come punto di riferimento per la cultura del tartufo".

L'evento si inserisce ora in una rete nazionale che comprende numerose città italiane impegnate nella promozione e tutela del tartufo, facilitando lo scambio di esperienze e la realizzazione di iniziative comuni.

Missione e Obiettivi dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo

L'Associazione Nazionale Città del Tartufo riunisce comuni e territori italiani caratterizzati dalla presenza del tartufo e dalla tradizione ad esso legata. L'associazione si propone di promuovere la cultura del tartufo, sostenere le manifestazioni locali e favorire la collaborazione tra le città aderenti. Tra i suoi obiettivi principali vi sono la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, la tutela dell'ambiente e la diffusione delle conoscenze sulle varietà di tartufo presenti in Italia.