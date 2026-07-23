La Cascina Monlué di Milano si conferma in testa alla classifica provvisoria dei “Luoghi del Cuore” più votati in Lombardia. Questo dato emerge a due mesi dal lancio della tredicesima edizione del censimento FAI con Intesa Sanpaolo. Nata nel 1267 come grangia monastica fondata dagli Umiliati, la cascina è oggi al centro di un progetto di rigenerazione per restituirle un ruolo centrale nella comunità.

Il comitato “Monlué”, una rete di realtà locali, promuove la valorizzazione culturale e storica del sito, sostenendo il progetto per farne un luogo di aggregazione.

Tra i siti lombardi ai primi posti figurano il Ponte San Michele a Paderno d’Adda (Lecco), l’Abbazia benedettina dei santi Nicola e Paolo VI a Rodengo Saiano (Brescia), il Faro voltiano a Brunate (Como), Spirit de Milan a Milano, il Santuario della Madonna del Castello a Carpenedolo (Brescia), il Municipio di Clusone e l’orologio astronomico Fanzago, entrambi a Clusone (Bergamo).

Partecipazione e modalità di voto

Per contribuire alla tutela dei propri “Luoghi del Cuore”, è possibile votare online su www.iluoghidelcuore.it o firmare i moduli cartacei disponibili nei punti di raccolta organizzati dai comitati promotori. Le votazioni, aperte fino al 15 dicembre, possono essere espresse per ogni luogo significativo.

Il censimento, giunto alla tredicesima edizione, ha già raccolto oltre 350mila preferenze a livello nazionale, coinvolgendo cittadini, associazioni, scuole, comuni e comitati locali. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo e patrocinata dal ministero della Cultura, si conferma strumento di partecipazione civica e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Benefici e impatto del censimento FAI

I luoghi che raggiungeranno almeno 3mila voti potranno accedere a un bando del FAI per ottenere contributi destinati a progetti di recupero, restauro o valorizzazione. I primi tre classificati a livello nazionale potranno concorrere a finanziamenti rispettivamente di 70mila, 60mila e 50mila euro, previa presentazione di un progetto. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e comunità nella tutela di un patrimonio spesso poco conosciuto, ma essenziale per memoria e identità dei territori.