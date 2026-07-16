La diciannovesima edizione del Faito Doc Festival si appresta a trasformare il Monte Faito in un vibrante laboratorio internazionale dedicato al cinema del reale e al dialogo tra culture. Dal 18 al 26 luglio, la montagna che domina il Golfo di Napoli sarà il palcoscenico di un evento che pone al centro il tema della comunità, proponendo un ricco programma di oltre cinquanta documentari provenienti da più di venti Paesi.

Nove giorni intensi attendono il pubblico, con un calendario che, oltre alle proiezioni, include incontri con autori, laboratori creativi, mostre d'arte, concerti e diverse attività all'aperto.

Fondato nel 2007 da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro, il festival si propone di indagare il valore profondo della comunità in un'epoca caratterizzata da conflitti, polarizzazioni e crescente isolamento. Il documentario viene così elevato a strumento privilegiato per narrare il presente e stimolare il confronto costruttivo.

La competizione internazionale dei lungometraggi porterà sullo schermo storie toccanti di resistenza e identità. Tra i titoli di spicco figurano Rashid, l’enfant de Sinjar di Jasna Krajinovic, che segue le vicende di un giovane yazida, e Dans Leur Monde di Isabelle Rey, una profonda riflessione sull'anzianità. Saranno presentati anche L’Ancre di Jen Debauche, interpretato dalla celebre Charlotte Rampling e ambientato in una comunità terapeutica dove i legami diventano una risposta alla solitudine, e Liti Liti del senegalese Mamadou Khouma Gueye, un omaggio alla memoria di un quartiere di Dakar scomparso a causa della trasformazione urbana.

La sezione dedicata ai cortometraggi offrirà una panoramica su opere provenienti da Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina, esplorando tematiche cruciali come le migrazioni, i diritti umani e l'inclusione sociale. Ampio e significativo spazio sarà inoltre riservato al cinema italiano, con produzioni quali Tempo di Attesa di Claudia Brignone, Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza di Erika Rossi e Napoli Felix di Alessia Maturi e Maria Reitano, quest'ultimo dedicato all'importante esperienza educativa e sociale di Felice Pignataro nelle periferie partenopee.

Programma collaterale e partecipazione attiva

Il programma del festival si arricchisce di numerosi eventi collaterali.

Circa la metà delle proiezioni sarà accompagnata dalla presenza dei rispettivi autori, offrendo preziose occasioni di dialogo. Torneranno appuntamenti consolidati come il V Pitching Faito Doc “Ali per la Creazione”, dedicato ai nuovi progetti documentari, la rassegna Docs for Kids, pensata per i più giovani, e le suggestive proiezioni di cinema muto con musica dal vivo. Non mancheranno i laboratori, realizzati in collaborazione con il Centro terapeutico‑riabilitativo Il Camino, che promuovono l'interazione e la creatività.

Cinque diverse giurie, composte da professionisti del settore, giovani talenti e cittadini, avranno il compito di assegnare i prestigiosi riconoscimenti. L'offerta culturale si completa con mostre fotografiche e artistiche, incontri con associazioni impegnate nel sociale, suggestive passeggiate naturalistiche, sessioni di yoga e meditazione, e coinvolgenti concerti.

La manifestazione si concluderà con una speciale camminata dal Monte Faito a Pimonte, un percorso che unirà musica e la scoperta delle tradizioni enogastronomiche locali, consolidando il ruolo del festival come occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

Il Monte Faito: scenario naturale e culturale

Il Monte Faito, imponente vetta della catena dei Monti Lattari che si erge a circa 1 131 metri di altitudine, offre uno scenario naturale di straordinaria bellezza. La sua posizione privilegiata domina l'intero Golfo di Napoli, regalando panorami mozzafiato che spaziano dal Vesuvio alle isole di Capri, Ischia e Procida. Questa cornice unica rende il Faito una location ideale per ospitare proiezioni di documentari, favorire incontri e stimolare dibattiti, il tutto immerso nella quiete e nella maestosità della natura. Il festival, dunque, non è solo un evento cinematografico, ma una vera e propria celebrazione che intreccia arte, valorizzazione del territorio e partecipazione culturale.