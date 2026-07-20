L'artista ungherese Fanni Kopácsi, 35 anni, originaria di Budapest, ha scelto Palermo come fulcro della sua ricerca artistica. Dopo esperienze a Nottingham e Barcellona, si è stabilita nel capoluogo siciliano, dove recupera tessuti, scarti di stoffe e frammenti di indumenti abbandonati nei quartieri, creando un legame intimo con la città. Con una tecnica distintiva basata su cuciture, stratificazioni, accumuli e drappeggi, Kopácsi dà nuova vita a materiali dismessi, trasformandoli in opere che spaziano dalla scultura tessile alla pittura e all'installazione.

Le creazioni di Kopácsi sono ora parte del progetto curatoriale internazionale promosso dalla galleria d’arte Il Casino delle Muse di Palermo. Il critico d’arte Giuseppe Carli osserva che “in Kopácsi il tessuto diviene una scrittura silenziosa, composta da frammenti, cuciture e stratificazioni attraverso le quali ciò che è stato vissuto può continuare a generare nuove possibilità di senso”. Carli coglie nelle opere un richiamo a Giacomo Serpotta: pur nella distanza storica e linguistica, la ricerca dell’artista ungherese manifesta una simile capacità di sottrarre la materia alla propria condizione ordinaria, animandola e trasformandola in racconto visivo.

La ricerca artistica di Fanni Kopácsi: materia, memoria e trasformazione

Formatasi in legatoria artistica presso la Secondary School of Visual Arts di Budapest, Fanni Kopácsi centra la sua ricerca sul rapporto tra materia, memoria e trasformazione. La sua pratica si sviluppa recuperando tessuti e abiti dismessi, ricomposti in nuove forme. Ogni elemento conserva la memoria di un’esperienza precedente e, tramite un processo lento di manipolazione, acquisisce una diversa identità visiva. Il tessuto assume così il valore simbolico di pelle, velo e archivio della memoria, mentre la cucitura diventa un segno visibile della trasformazione e della cura.

Il percorso internazionale di Kopácsi include mostre e installazioni in diversi contesti europei, tra cui il Palau Martorell di Barcellona e il New Art Exchange di Nottingham.

Nel 2022 ha ricevuto il Primo Premio VersionaThyssen XV al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid e nel 2023 è stata selezionata per il XV Symposium of Contemporary Art Scampia di Napoli. La sua collaborazione con Il Casino delle Muse di Palermo rafforza il dialogo tra la Sicilia, l’Europa centrale e le esperienze dell’arte contemporanea.

Il Casino delle Muse: un polo internazionale per l'arte a Palermo

La galleria d’arte Il Casino delle Muse, situata in via XII gennaio 11 a Palermo, promuove un progetto curatoriale internazionale che coinvolge artisti italiani e stranieri su temi quali memoria, identità, trasformazione della materia e sostenibilità. L’ingresso di Fanni Kopácsi nel programma espositivo segna un ulteriore passo nell'internazionalizzazione dell’istituzione.

La galleria mira a connettere il patrimonio culturale siciliano con le principali direttrici della ricerca artistica europea, rafforzando il proprio ruolo di punto di riferimento per l'arte contemporanea a Palermo e in Sicilia. Questa collaborazione promuove Palermo come luogo d'incontro tra culture e linguaggi, riconoscendo nell'arte contemporanea uno strumento privilegiato di conoscenza e trasformazione.