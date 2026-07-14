Il Fano Jazz by the Sea anima l'estate marchigiana con una nuova edizione che offre oltre 40 concerti e 150 musicisti internazionali. L’evento si svolge in sei location tra il centro storico di Fano e il lungomare, dal 18 al 25 luglio, per nove giorni di programmazione. Il concerto conclusivo è previsto il 1° agosto alla Golena del Furlo di Acqualagna.

Il Main Stage alla Rocca Malatestiana ospiterà artisti internazionali come Fatoumata Diawara, MonoNeon, Alfredo Rodríguez, Hamilton de Holanda, Tania Giannouli, Jacob Karlzon e il progetto Fusion Experience con Dave Weckl, Richard Bona, Mica Lecoq e Ciro Manna.

Il programma include Young Stage per i nuovi talenti, Exodus Stage, Concerti all’Alba e Cosmic Journey (musica elettronica). Previste inoltre iniziative culturali e il Green Jazz Village.

Il ruolo del festival per Fano

L’importanza del Fano Jazz by the Sea è stata evidenziata dalle istituzioni locali. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha definito il festival “molto più di una rassegna musicale: è un patrimonio culturale della città, un motore di attrattività turistica e una vetrina che ogni estate porta il nome di Fano ben oltre i confini nazionali”.

L’assessore ai grandi eventi, Alberto Santorelli, ha descritto la manifestazione come “capace di richiamare migliaia di visitatori, generare indotto per le attività economiche e rafforzare l’immagine della nostra città a livello nazionale e internazionale”.

Il festival si conferma un catalizzatore di sviluppo e promozione.

Location e varietà musicale

Le sei location offrono un’esperienza musicale in contesti diversi: dal centro storico al lungomare, fino alla Golena del Furlo di Acqualagna per il finale. Il festival si caratterizza per la presenza di artisti di fama internazionale, l’attenzione ai giovani talenti e la varietà di generi musicali proposti, dalla tradizione jazz alla musica elettronica.