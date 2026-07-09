Dal 19 al 21 luglio 2026, l'Anfiteatro comunale “Pino Daniele” di Baronissi, in provincia di Salerno, si prepara ad accogliere l'undicesima edizione del Baronissi Blues Festival. Tre serate di musica gratuita animeranno la rassegna, che si conferma uno degli appuntamenti dedicati al genere più consolidati del Mezzogiorno, presentando un cartellone ricco di artisti internazionali e talenti italiani.

L'evento è frutto dell'organizzazione dell'Associazione culturale Tutti Suonati APS, sotto la direzione artistica di Fabio Clarizia. Il festival è promosso e finanziato dal Comune di Baronissi e, per questa edizione, gode anche del patrocinio morale della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo un'opportunità unica per gli appassionati di vivere grandi emozioni musicali.

Le stelle del blues internazionale a Baronissi

La manifestazione prenderà il via domenica 19 luglio con l'esibizione di Kevin “Sonny” Gullage, pianista e cantante di New Orleans, riconosciuto tra i più interessanti giovani interpreti della scena contemporanea. Accompagnato dai The Blues Groovers, Gullage proporrà un repertorio che fonde sapientemente il blues con il soul e il groove distintivi della sua città natale. Ad aprire la serata sarà la storica formazione campana Peppe o’ Blues & Hell’s Cobra.

Il palco di Baronissi ospiterà lunedì 20 luglio l'acclamato Eric Sardinas, chitarrista statunitense celebre per la sua maestria con la chitarra dobro e per uno stile che combina con energia il blues elettrico, il rock e un virtuosismo tecnico inconfondibile.

Prima del suo concerto, si esibiranno i Frogs, un ensemble di otto musicisti il cui repertorio spazia con versatilità tra country, rock e blues di matrice americana.

Il gran finale è atteso per martedì 21 luglio con Fantastic Negrito, artista di fama mondiale e tre volte vincitore del Grammy Award, considerato una delle figure più originali e potenti del blues contemporaneo. Reduce dal successo dell'album “Son of a Broken Man”, che include il singolo “Undefeated Eyes” impreziosito dalla collaborazione con Sting, Fantastic Negrito porterà a Baronissi l'unica data nel Sud Italia del suo nuovo tour. Ad anticipare la sua performance sarà la True Blues Band, una formazione che rende omaggio alla grande tradizione di Chicago attraverso i classici di maestri come Muddy Waters, Jimmy Reed, T‑Bone Walker e Jimmy Rogers.

Un festival che celebra la storia del blues

Nato nel 2015, il Baronissi Blues Festival ha saputo affermarsi nel corso degli anni come un appuntamento di riferimento per gli appassionati di blues, non solo in Campania ma in tutto il Mezzogiorno. La rassegna ha ospitato un'impressionante lista di artisti di primo piano della scena blues internazionale, tra cui nomi come Ana Popovic, Scott Henderson, Mike Zito, Albert Cummings, Band of Friends, Nine Below Zero, Andy J. Forest, James Senese, Irene Grandi e Laurence Jones.

A undici anni dalla sua prima edizione, il festival conferma la sua vocazione internazionale e il suo ruolo cruciale come punto di incontro e dialogo tra la ricca tradizione del blues americano e le più significative espressioni della scena musicale nazionale, offrendo al pubblico un'esperienza culturale e musicale di alto livello.