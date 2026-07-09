Dal 12 luglio, la Basilicata ospita "Fantastico Cinema", una rassegna che unisce immagini e musica ispirate al Medioevo. L'evento coinvolge diversi comuni della regione, tra cui Matera, Potenza, Venosa, Melfi, Montescaglioso e Lagopesole. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e culturale lucano attraverso un programma che spazia dal cinema alla musica, con un focus sul suggestivo periodo medievale.

Il calendario di "Fantastico Cinema" prevede proiezioni di film, concerti e incontri con esperti che illustreranno le connessioni tra le arti visive e sonore del Medioevo.

Le attività si terranno in luoghi simbolici della Basilicata, come castelli e centri storici, creando un contesto suggestivo e immersivo. Gli organizzatori evidenziano che la rassegna è un'occasione per riscoprire le radici storiche della regione e promuovere la conoscenza delle tradizioni locali.

Eventi e località principali

Tra le tappe centrali della rassegna figurano Matera e Potenza, città che accoglieranno le prime iniziative. Anche Venosa, Melfi, Montescaglioso e Lagopesole saranno sede di numerosi eventi, che includeranno sia coinvolgenti concerti di musica medievale sia affascinanti proiezioni cinematografiche a tema. La scelta delle location mira a rafforzare il legame tra il territorio e la sua storia millenaria, offrendo al pubblico un'esperienza culturale autentica e profondamente immersiva tra arte e cultura.

Valorizzazione culturale della Basilicata

"Fantastico Cinema" si inserisce in un percorso più ampio di promozione delle eccellenze culturali che la Basilicata ha da offrire. Gli appuntamenti sono pensati per coinvolgere attivamente sia la popolazione locale sia i visitatori, proponendo un viaggio nel tempo attraverso la diversità dei linguaggi artistici. L'iniziativa punta inoltre a sensibilizzare sull'importanza della tutela dei beni storici e artistici regionali, contribuendo attivamente alla loro salvaguardia e valorizzazione per le generazioni future.