Il festival 'Rotte Sonore Summer' prosegue il suo percorso nei piccoli borghi della Sardegna, portando la musica in piazze e luoghi suggestivi. Domenica 19 luglio, alle 19:30, in piazza Sant'Antonio Abate a Desulo, si terrà il secondo appuntamento con il Quartetto di tromboni del Teatro Lirico di Cagliari. L’ensemble di ottoni, composto da Pierandrea Congiu, Michele Marinaro, Alberto Taddei e Massimiliano Coni, proporrà il programma 'Escursioni Sonore', con brani di Rossini, un medley di Gershwin e West Side Story di Bernstein.

Il 21 luglio in piazza Sebastiano Satta a Nuoro e il 22 luglio in piazza Is Ballus a San Giovanni di Sinis (Cabras), è in programma il concerto 'Fantasy Melody', diretto da Jacopo Rivani con l’Orchestra del Lirico di Cagliari.

Il repertorio prevede temi musicali celebri tratti da film come Jurassic Park, Forrest Gump, Pirati dei Caraibi, Hook, Colazione da Tiffany (Moon River), Harry Potter, La Bella e la Bestia, Tom & Jerry e Star Wars.

Il cartellone estivo del Lirico di Cagliari

La stagione estiva del Teatro Lirico di Cagliari, 'Rotte Sonore Summer', si svolge dal 7 luglio all’8 agosto in diverse località della Sardegna, tra cui Cagliari, Nuoro, Tharros, Sassari, Carbonia, Lanusei e Cabras. Il cartellone prevede 14 serate con cinque programmi distinti, coinvolgendo orchestra e coro del Lirico in spettacoli itineranti tra piazze, monumenti e teatri a cielo aperto. L’iniziativa è promossa dal Lirico di Cagliari con la collaborazione di Autorità portuale, Regione e Comuni.

Protagonisti e direzioni artistiche

Il concerto 'Fantasy Melody', con Jacopo Rivani sul podio, è tra gli appuntamenti di spicco. Il programma include la 'lettura scenica' di 'Cavalleria rusticana' di Mascagni, diretta da Matteo Beltrami, e 'Songs for a Better World' con Alberto Maniaci. Tra i protagonisti figurano Amii Stewart, che ha inaugurato la stagione con due serate al Teatro del Mare di Cagliari, e artisti quali Rachele Stanisci, Elena Schirru, Marco Berti, Angelo Veccia e Cristina Melis, impegnati negli spettacoli.